انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة اون تايم سبورتس 2021 على نايل سات ومواعيد عرض برنامج ملعب اون على شاشتها والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ‏قناة اون تايم سبورتس تعتبر حاليا أشهر القنوات الرياضية العاملة في مصر، وتأتي شهره القناة من امتلاكها الحقوق الحصريه لنقل جميع مباريات الدوري المصري وكأس مصر و كافة المسابقات المحلية الخاصة بكرة القدم المصرية على الهواء مباشرة، من هنا جاء اهتمام كل من يتابع كرة القدم بالبحث الدائم عن تردد قناة اون تايم سبورتس لمشاهدة كافة فعاليات المسابقات المحلية المصرية، سنقدم لكم متابعينا الكرام في هذا الموضوع عرض تردد قناة اون تايم سبورتس مع توضيح لأهم مقدمي البرامج على القناة وأشهر ما تعرضه من برامج.

قناة اون تايم سبورتس

قناة اون تايم سبورتس هي واحده من القنوات التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، تهتم قناة اون تايم سبورتس بشكل يومي بعرض جميع الأخبار الرياضية المحلية منها والعالمية على شاشتها، يأتي ذلك من خلال باقة مميزة جدا من أشهر وابرز نجوم الإعلام في الوطن العربي أجمع وعلى رأسهم الإعلامي المتميز أحمد شوبير والإعلامي سيف زاهر، كما يظهر على شاشة القناة أيضا عدد من نجوم الإعلام الشاب مثل الإعلامي كريم خطاب والإعلامي كريم رمزي والعديد والعديد من الوجوه الإعلامية المميزة، وقد نجحت قناة اون تايم سبورتس في لفت الأنظار إليها بفضل حياديتها فيما تعرضه وتقدمه من أخبار، فضلا عن امتلاكها للعديد من الحقوق الحصرية لعدد كبير من الأحداث الرياضية داخل مصر ومن أهمها الدوري المصري الممتاز.

تردد قناة اون تايم سبورتس

التردد القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصويب 12654 نايل سات افقي 27500 3/4

برامج قناة اون تايم سبورتس

تقدم قناة اون تايم سبورتس باقة متنوعة من البرامج الرياضية التي تهتم بمختلف نواحي الحياة الرياضية يوميا، ومن أهم برامج القناة برنامج ملعب اون الذي يعرض يوميا في تمام الساعة الحادية عشر مساءا من تقديم الإعلامي سيف زاهر والكابتن أحمد شوبير، ومن برامجها أيضا برنامج بي اون تايم الذي يقدمه كلا من كريم خطاب بالاشتراك مع الإعلامي كريم رمزي، وتعرض القناة أيضا برنامج 60 دقيقة من تقديم الإعلامي محمود بدراوي، بجانب كل هذا تعرض أيضا القناة برنامج ملاعب الأبطال من تقديم الإعلامي فتح الله زيدان وهو برنامج مهتم بمتابعة عدد من الألعاب الرياضية بمختلف كرة القدم.