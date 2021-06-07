نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم من hyper panda على اللحوم الحمراء والبيضاء لفترة محدودة في عروض هايبر بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم نقدمها لكم من hyper panda على اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة في بندة عروض السعودية، والمتاحة لفترة محدودة باسعارمخفضة جدًا داخل عروض هايبر بنده الجديدة، حيث شملت عروض الأسبوع الحالي تخفيضات إضافية على منتجات محدودة من الأغذية البروتينة.

عروض بنده اليوم من hyper panda على اللحوم الحمراء والبيضاء لفترة محدودة في عروض هايبر بنده

عروض بندة الاسبوعية في هايبر بنده panda قد تم تجديها على بعض اللحوم الحمراء والبيضاء لفترة محدودة، والتي تستمر حتى الساعات الأخيرة من يوم 8 يونيو 2021، فتجدون معنا في التالي خصومات استثنائية من هايبر بنده عروض قد تم الإعلان عنها عبرر صفحة الفيسبوك الرسمية الخاصة بمنتجات كتالوج بنده في السعودية.

هايبر بنده

لحوم بنده هي من المنتجات الغذائية الرئيسية التي تجدوها بشكل أساسي في كل عرض، حيث أن اسواق بنده تقدم تشكيلة من اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة، وتتميز بسلاكنها وجودها وتنوعها، وفي التالي جمعنا لكم الخصومات الإستثنائية من مجلة بنده الخاصة باللحوم المستوردة البرازيلي والكولومبي، من اللحم المفروم والمكعبات، ويمكنكم الإطلاع على الأسعار في الصورة التالية.

لحم مفروم قليل الشحم بسعر 25.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم مكعبات بسعر15 ريال سعودي لوزن 500 جرام.

عروض بنده

دجاج بنده تجدوه بكثرة في الفروع، حيث يوجد منه أكثر من نوع من شركات متعددة، وفي التالي نخص لكم بالذكر دجاج اليوم الطازج الفاخر، الذي تقدمه أسواق بندة بسعر خاص جدًا في خصوماتها الحالية، والسعر مذكور في التالي.

دجاج اليوم 1000 جرام بسعر 15 ريال سعودي.

بنده

اسماك بنده تتميز بكونها من الأسماك البحرية الطازجة التي لا يختلف على جودتها اثنين، فهي متنوعة وتضم تشكيلة من المأكولات البحرية والجمبري، كما يوجد من الأسماك أنواع نادرة بأحجام مختلفة، وفي التالي تجدون سعر كيلو السمك القاروص في تخفيضات بنده السعودية.

قاروص بسعر 15 ريال سعودي للكيلو.

خصومات بندة و بنده اون لاين عرضناها في السابق على مجموعة منتقاة من أجود أنواع اللحوم المتاحة في كافة الفروع في داخل المملكة العربية السعودية، على أن تنتهي تلك الخصومات في مساء يوم الغد الموافق 26 شوال 1442، فلا تفوتوا فرصة الشراء عليكم قبل نفاذ الكمية فهي محدودة جدًا، ولمزيد من التخفيضات قوموا بمتابعتنا ليصلكم كل الخصومات الجديدة من بنده أون لاين و بنده الكترونيات بشكل حصري.