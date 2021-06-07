الاستعلام عن نتائج تحاليل معمل المختبر عبر الموقع الرسم AlMokhtabar

الاستعلام عن نتائج تحاليل معمل المختبر أحد أكثر ما يبحث عنه جميع عملاء المعمل الذين أجروا تحاليل ويودون الاصمئنان على النتائج، حيث يعد معمل المختبر من أفضل معامل التحاليل في مصر حيث يقوم معظم المرضى بالاتجاه إليه لثقتهم الشديدة به ولجودته العالية في إجراء التحاليل الطبية ولدقته وسرعته أيضا، وسوف نخبركم عن طريقة الاستعلام عن النتائج بكل سهولة.

الاستعلام عن نتائج تحاليل معمل المختبر

يقوم جميع الزائرين لمعامل المختبر بالبحث عن الموقع الالكتروني الخاص به، وكذلك عن

طريقة الاستعلام عن التحاليل الطبية والأشعة وهذه هي الخطوات التي توضح ذلك:

أولا: قم بالدخول على الموقع الالكتروني الخاص بمعامل المختبر.

ثانيا: قم بالضغط على قسم نتائج التحاليل الموجود في الموقع، والذي يتواجد في أعلى الصفحة الرئيسية.

ثالثا: قم بإنشاء حساب جديد على الموقع إذا لم يكن لديك حساب سابق، وإذا كان لديك حساب فسجل الدخول مباشرة.

رابعا: قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة شديدة وهي الاسم والبريد الالكتروني والعنوان وكلمة المرور ورقم الهاتف، وتحديد النوع ذكر أو أنثى، كما يتم تحديد ما إذا كان المسجل مريض أو طبيب.

خامسا: بعد الانتهاء من كتابة كل البيانات المطلوبة والتأكيد عليها ثم تسجيل الدخول، تنتقل إلى المختبر لمعرفة جميع نتائج التحاليل الطبية التي عملتها في السابق.

في حال لم يكن لديك حساب، فيمكنك سؤال مزود الخدمة سيعطيك ID ورقم سري

مواعيد عمل معمل المختبر

يوجد فروع كثيرة لمعامل المختبر في جميع أنحاء الجمهورية، في جميع المحافظات ويوجد لسلسلة

معامل المختبر موقع إلكتروني يقوم بالتسهيل والتخفيف على المرضى فهو يقوم بعرض جميع

التحاليل الطبية التي يقوم على هذا الموقع، كما تقوم بالحجز من خلاله ومعرفة جميع المواعيد،

ومواعيد العمل في معامل المختبر من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الحادية عشر مساء

في جميع أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعه يبدأ العمل في التاسعة صباحا.

معمل المختبر

وتعتبر معامل تحاليل المختبر من أفضل المعامل في جمهورية مصر العربية وذلك لدقتها الشديدة في إجراء التحاليل على يد أفضل المتخصصين في هذا المجال وسرعتها في ظهور نتائج التحاليل الطبية، وقدمنا لكم طريقة الاستعلام عن نتائج تحاليل معمل المختبر بكل سهولة.