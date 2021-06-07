الاستعلام عن نتائج تحاليل معمل البرج عبر الموقع الرسمي Alborg

الاستعلام عن نتائج تحاليل معمل البرج من أكثر الخدمات التي يبحث عنها العديد من الأشخاص في مصر، فمعمل البرج من أهم معامل التحاليل في مصر وله شبكة من الفروع في جميع المحافظات، وكان قد تأسست معامل البرج للتحاليل والأشعة في عام 1991، لديه موقع إلكتروني خاص به يتيح لجميع المستخدمين مجموعة من الخدمات، وذلك للتسهيل والتخفيف عليهم، ومن أبرز هذه الخدمات نتائج التحاليل الطبية.

الاستعلام عن نتائج تحاليل معمل البرج

أولاً: قم بالدخول إلى الموقع الالكتروني الخاص بمعامل البرج نتائج التحاليل.

ثانياً: نقوم بالضغط على القسم الخاص بنتائج التحاليل

ثالثاً: نقوم بإنشاء حساب جديد على الموقع، أو تسجيل الدخول مباشرة إن كنت تمتلك حساب سابق، وسوف تجد الحساب الخاص بكم في ورقة استلام النتائج.

رابعاً: في حال إنشاء حساب جديد، نقوم بإدخال جميع البيانات المطلوبة، وهي الإسم، والبريد الالكتروني، والعنوان ورقم الهاتف، وكلمة السر، ثم تحديد النوع، ذكر أو أنثى، وتوضح نوع الحساب طبيب أم مريض، ثم تضغط على

تسجيل الدخول بعد التأكد من كتابة جميع البيانات السابقة بدقة شديدة.

خامساً: يتم فتح صفحة كاملة يوجد بها جميع التحاليل التي تم تحليلها لك في المعمل من قبل.

فروع معمل البرج في القاهرة والجيزة

الفرع الرئيسى : 55 شارع عبد المنعم رياض- المهندسين -الجيزة.

المهندسين : 92 أ شارع أحمد عرابي-المهندسين.

الزمالك : 15 شارع المرعشلى تقاطع أحمد حشمت.

مصر الجديدة : 31 شارع الإمام علي.

روكسي : 4 شارع المروة خلف سينما روكسي.

مساكن الشيراتون : آخر شارع سيد زكريا أمام مسجد الصديق.

مدينة نصر : 15 شارع سمير فرحات.

الرحاب : المركز الطبى الاول عيادة 208.

العباسية : 91 شارع العباسية.

حليمة الزيتون : 115 شارع سليم الأول.

عين شمس : 2 شارع شعبان موسى-ناصية شارع عين شمس.

حدائق القبة : 115 شارع مصر والسودان.

فرع باب اللوق : 49 شارع نوبار.

المنيل : 9 شارع سعيد ذو الفقار، ميدان الباشا.

السيدة زينب : 91 مجلس الأمة ناصية شارع بور سعيد.

شبرا : 59 شارع شبرا.

فرع شبرا الخيمة : 33 شارع 15 مايو.

جميع فروع معامل البرج في الصعيد

بني سويف : 3 شارع د/على شافعى المتعافى بجانب عمر أفندى.

المنيا : 85 شارع سعد زغلول.

أسيوط : 19 شارع الجمهورية برج الراعي_ميدان المحطة أبراج خالد بن الوليد 2.

سوهاج : كورنيش النيل مدخل مسجد العارف.

قنا : 1 ميدان المحطة.

فرع الأقصر : ميدان صلاح الدين.

أسوان : 93 كورنيش النيل أعلى بنك الأسكندرية.

مواعيد العمل

من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر ونصف مساء، وقد تختلف المواعيد وفقاً للفرع، إلا أنها لن تختلف كثيراً عن هذا الموعد، قدمنا لكم الاستعلام عن نتائج تحاليل معمل البرج دون الحاجة للذهاب للمعمل.