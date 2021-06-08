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عمر شويل - جدة موعد عيد الأضحى 1442، أسابيع ويتقبل المسلمون شهر ذي الحجة ١٤٤٢-٢٠٢١ حيث ازدادت مع اقتراب الشهر الفضيل تساؤل الكثيرون عن موعد عيد الأضحى وتاريخ وقفة عرفات وما يوافقها بالتاريخ الميلادي، فيما يتساءل عن مواعيد إجازة عيد الأضحى والتي تعتبر إجازة رسمية في أغلب الدول العربية والإسلامية،نواصل في موقع ثقفني أعزائنا بتقديم المعلومة الصحيحة والجواب على تساؤل الكثير حول متى موعد عيد الأضحى المبارك 1442-2021 وتاريخ وقفة عرفة 2021 .

موعد عيد الأضحى 1442-2021

عيد الأضحى 2021، يحتفل المسلمون سنويا في نفس اليوم وفي نفس التاريخ بعيد الأضحى المبارك حيث يتم تحديد موعد عيد الأضحى وفق الرؤية الشرعية لهلال شهر ذو الحجة، حيث تقوم لجان الترائى في المملكة العربية السعودية برصد هلال ذو الحجة يوم 29 من ذو القعدة، ليم إصدار بيان من المحكمة العليا بتاريخ وموعد هلال شهر ذي الحجة وتاريخ وقفة عرفات، وغالبا ما تكون إجازة عيد الأضحى 6 أيام في السعودية مع يوم وقفة عرفة .

متى موعد عيد الأضحى 2021

أكدت البحوث الفلكية في الدول العربية والإسلامية أن أول أيام شهر ذي الحجة يوم 11 يوليو 2021 وعليه فإن إجازة وأول أيام عيد الأضحى ستكون يوم السبت 20 يوليو2021 الموافق يوم 10 ذي الحجة 1442 والتي تستمر حتى يوم 24 يوليو 2021 الموافق 14 ذو الحجة 1442، و ننوه إليكم أعزائنا أن هذه الحسابات الفلكية تقريبية لموعد عيد الأضحى المبارك 2021 ، وبذلك بإمكان لجميع المسلمين الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى .

تاريخ وقفة عرفة 2021

وقفة عرفات هو الحج الأكبر كما قال الرسول عليه أفضل الصلوات السلام حيث يقف الحجاج على جبل عرفة أسوة بالرسول في اليوم التاسع شهر ذي الحجة ويوافق يوم عرفة بالتاريخ الميلادي يوم 19 يوليو 2021 حيث يصوم المسلمون الذين لم يؤدي شعيرة الحج في هذا اليوم الفضيل وتلهج ألسنتهم بالدعاء.