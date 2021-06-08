شوف عروض بنده اليوم من hyper panda على الاغذية باسعار تبدأ من 5 ريال فقط وحصريا في عروض هايبر بنده

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم من hyper panda على الاغذية باسعار تبدأ من 5 ريال فقط وحصريا في عروض هايبر بنده الجديدة، حيث بدء من جديد أقوى مهرجان للتخفيضات في بندة عروض الأغذية، وهذا على الأطعمة الصيفية ومختلف السلع الغذائية لفترة محدودة في كافة فروع هايبر بنده الموجودة في المملكة العربية السعودية.

عروض بنده اليوم من hyper panda على الاغذية باسعار تبدأ من 5 ريال فقط حصريا في عروض هايبر بنده

تخفيضات بنده اليوم مقدمة لكم من panda على المكسرات المفيدة للجسم، وكذلك اسعار المانجو الصيفي، مع كل ما تضمه مجلة بنده من منتجات الألبان وأجبان متنوعة، وكافة الأسعار مقدمة من موقع بنده لفترة أقصاها قبل منتصف الليل مساء يوم الثلاثاء 8 يونيو 2021.

عروض بنده

من منا لا يحب التسالي والمكسرات بكل أنوعها، فهي تعد الوجبات الخفيفة المثالية لصحة الجسم، حيث تحتوي المكسرات على زيوت طبيعية مفيدة جدًا لصحة الإنسان، كما أنها تساعد على تقوية الذاكرة لكبار السن وأيضًا الشباب ممن يعانون من قلة التركيز أو عدم الإنتباه، لهذا ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناولها بصفة يومية قدر المستطاع، والأسعار في التالي خاصة بتخفيضات اسواق بنده و بنده اون لاين على الفستق، والبذور، والفول السوداني، والمكسرات المشكلة.

مكسرات مشكلة 500 جرام بسعر 25 ريال سعودي.

فستق 250 جرام بسعر 15 ريال سعودي.

بنده

المانجو هو من الفاكهة الصيفية التي ينتظرها معظمنا كل عام، فهي من الفاكهة السكرية حلوة المذاق، لهذا تستخدم كثيرًا للعصائر المنعشة في فصل الصيف، وتضم عروض بنده وهايبر بنده اليوم كافة أنواع المانجو بكل أسعارها المعلنة في الفروع حصريًا.

مانجو بادامي هندي بسعر 10 ريال سعودي للكيلو.

مانجو زبدة جازان بسعر 5 ريال سعودي للكيلو.

هايبر بنده

تضم أسواق بندة تشكيلة متميزة من الأجبان بكل الأنواع، والتي على رأسها الجبنة البيضاء والجبن الرومي، والشيدر، والفيتا، حيث أنها تحتوي على الكالسيوم، وتدخل في وجبات الإفطار كل يوم، وأسعارها في عروض بندة الاسبوعية نقدمها فيما يلي.

جبن ابيض دوبل كريم هنجاري بسعر 15 ريال سعودي للكيلو.

جبن شيدر احمر او جبن بيضاء ايرلندي 250 جرام بسعر 10 ريال سعودي.

خصومات كتالوج بنده عرضناها بكل ما تضمه من منتجات صيفية من المانجو، والمكسرات، والأجبان، والأسعار مخفضة جدًا هذا الأسبوع، فهي تبدأ من 5 ريال فقط، وبدايةً من الغد سيتم تجديد الخصومات لتجدوها معنا بأسعارها الجديدة في هايبر بنده أون لاين السعودية.