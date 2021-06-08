نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ماجد كيدز الجديد 2021 Majid Kids HD على نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ماجد كيدز الجديد 2021، قناة ماجد للأطفال Majid Kids قناة مخصصة للأطفال تعرض العديد من مسلسلات الكرتون المدبلجة باللغة العربية، حيث نالت قناة ماجد على رضا واستحسان أولياء الأمور وذلك للمحتوى الهادف الذي تسعى لتقديمه للأطفال في الوطن العربي بجميع الفئات على مدار 24 ساعة من اليوم، نستعرض معكم أعزائنا في هذا المقال تردد قناة ماجد الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات .

قناة ماجد كيدز 2021

قناة ماجد للأطفال قناة فضائية عربية إماراتية متخصصة في برامج الأطفال بدا البث الرسمي في سبتمبر 2015، قناة ماجد كيدز من أقوى القنوات الفضائية للأطفال من حيث المحتوى الهادف الذي تحرص على تقديمه عبر شاشتها سواء من الأغاني التعليمية ومسلسلات الكرتون والأناشيد الدينية التي تزرع من خلالها القيم والأخلاق في نفوس الأطفال.

أعلنت إدارة قناة ماجد عن تغيير تردد لقناة ماجد كيدز، وطالبت المشاهدين إعادة ضبط أجهزة الاستقبال لديهم على التردد الجديد لقناة ماجد للأطفال 2021 التي أصبحت تبث بتقنية HD، لذلك زادت عمليات البحث على محركات البحث عن التردد الجديد لقناة ماجد كيدز Majid Kids 2021 على نايل سات .

تردد قناة ماجد كيدز 2021 على نايل سات

بإمكان الآباء والأمهات استقبال إشارة قناة ماجد كيدز 2021 عبر إدخال القيم التالية في أجهزة الرسيفير لديهم وضبط التردد على النحو التالي :

القمر الصناعي : نايل سات .

التردد: 11526 .

الاستقطاب : أفقي (H) .

معدل الترميز: 27500 .

برامج قناة ماجد كيدز Majid Kids

تعرض قناة ماجد كيدز للأطفال عدد من المسلسلات الكرتونية من إنتاج القناة ومن أهمها :

مسلسل ماجد .

كسلان.

أمونة المزيونة .

مسلسل النقيب خلفان .

مسلسل زكية الذكية .

ومن الأفلام العالمية التي تعرضها قناة ماجد كيدز :