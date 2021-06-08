شوف سعر ومواصفات جوال سامسونج جالكسي Galaxy S20 FE بمزايا كثيرة كاميرا عالية

سعر ومواصفات جوال سامسونج جالكسي أس20 FE ، مطروح في جميع الأسواق بأسعار معقولة، وهو هاتف طال انتظاره من شركة سامسونج، لأنه كان يحلم به الكثير لمزاياه كثيرة ومواصفاته التي أبهرت الجميع عند نزوله والكشف عنه، فهو موجه خصيصا لكل محبين الشركة بصفة خاصة ليكون لديها تليفون رائد بسعر مناسب نوعا ما، بمواصفات جيدة تجعله هاتف جالاكسي Galaxy S20 FE، به شاشة كبيرة متاحة بحجم 6,5 بوصة، بها دقة FHD، كما يعمل بنظام Android 10 – OneUI 2.1، وأما عن كاميرا هاتف فهي بثلاث كاميرات من خلف وكاميرا أمامية عالية دقة 32 ميجابيكسل، كما طرحت الشركة للهاتف نفس معالج موجود في أغلب هواتفها الرائدة وعالية جودة حتى تتربع سامسونج على هواتف بأداء قوي.

سعر ومواصفات هاتف Galaxy S20 FE

الشاشة للهاتف مخصصة للألعاب التي تدعم تحديث عالي، حيث أن معدل التحديث في هاتف 120 هيرتز، ويعمل معدل تحديث بشكل تلقائي، كما يوجد بهاتف سامسونج جالكسي Galaxy S20 FE، خاصية Dark Mode، التي تحول شاشة وإضاءة هاتف إلى لون أسود، وأما عن مواصفات الهاتف فتكون كالاتي:

الشاشة تدعم خاصية Always Display، التي تدعم عرض أشعارات متواجدة بدلا من لمبة أشعارات الشاشة. كما يوجد نوعين من وسائل أمان وحماية خصوصية الهاتف، فيوجد بصمة في شاشة الهاتف وتعمل بأداء ممتاز سريع ودقيق، كما يوجد عامل أمان آخر وهو بصمة الوجه، تعمل من خلال كاميرا أمامية عالية دقة. شاشة الهاتف جاءت بمقياس 6.5 أنش من نوعية سوبر اموليد بدقة 1080*2400 بكسل، وشاشة مسطحة حتى الأطراف. كاميرا هاتف أمامية تأتي على شكل ثقب صغير جدا مدمج من شركة سامسونج وتطلق عليها في الوقت حالي Infinity O. وأما عن معالج الهاتف فهو من نوعية اكسينوس 990 ثماني نواة تكنولوجيا 7 نانو، ومعالج رسوميات مالي Mali-G77 MP11. وأما عن رامات هاتف Galaxy S20 FE، فهي جاءت بسعة 8 جيجا بايت، بجانب سعة تخزين كبير عالية 128 جيجا بايت.

مواصفات جوال سامسونج جالاكسي S20 F

مزايا وحجم كاميرا خلفية جاءت ثلاثية عدسات تعمل بدقة 20 ميجا بيكسل، موزعة على 12+8+12 ميجا بكسل.

وتأتي كاميرا أمامية للهاتف عالية بجودة عالية فقد جاءت 32 ميجا بكسل، وأما عن بطارية الهاتف جاءت 4500 أمبير، ألوان هاتف مطروحة جديدة باللون الأحمر ولافندر أو بنفسجي ونعناعي أو قرمزي، أو برتقالي.

سعر جهاز سامسونج Galaxy S20 FE، سامسونج جالكسي S20 FE، بسعر 12000 جنيه مصري.

مزايا جوال سامسونج جالاكسي S20 F