نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير للجوالات والتليفزيون وخصومات تتجاوز ثلث السعر 33% على الهواتف والشاشات الذكية في المقال التالي
عروض مكتبة جرير للجوالات والتليفزيون، في المملكة العربية السعودية تتوافر مكتبات جرير jarir bookstore مكتبة جرير، هذه المكتبات التجارية لديها الكثير من العملاء الذين يقبلون عليها من جميع أنحاء المملكة، وذلك للحصول على أفضل العروض وأفضل أنواع المنتجات والأدوات، تعرض للشعب السعودي خدمات مختلفة خلالها وذلك لتسهيل عمليات الشراء، فتقدم للعملاء أكثر من فرع خاص بها وتوجد دائماً فروعها في أماكن مختلفة، وتقدم أيضاً للشعب السعودي موقع إلكتروني خاص بها وعليه يتم تقديم جميع العروض والخصومات.
العروض المقدمة على جوالات مكتبة جرير
مكتبات جرير التجارية داخل المملكة العربية السعودية تقدم للشعب السعودي ميزات وخدمات مختلفة بداخل أسواقها، هذه الخدمات دائماً ما يسرع العملاء السعوديين للحصول عليها، تتمثل في باقة عروض أسبوعية تشمل الكثير من الأدوات والسلع التي تقوم بعرضها مكتبات جرير، هذه العروض تشمل أجهزة من قسم الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل، وذلك القسم من أفضل الأقسام الموجودة داخل مكتبات جرير.
عرض جرير لهذا الأسبوع
يجد العملاء في هذا القسم من أسواق مكتبة جرير مختلف أنواع الأجهزة والذي تقدم لهم بأقل الأسعار وتعرض بأفضل الميزات، وتضم أيضاً قسم رائع خلالها والذي يعتبر من أقسامها الأساسية وهو قسم الأدوات المدرسية والأدوات المكتبية، في هذا القسم تتوافر جميع الأدوات بجميع ماركاتها وأنواعها ومختلف أشكالها، ولذلك دائماً ما يفضل العملاء توفير احتياجاتهم من خلالها، تعرض جميع العروض الخاصة بها على الموقع الإلكتروني الرئيسي لها.
أسعار الجوالات والشاشات بعد تطبيق تخفيضات جرير
- سامسونج s20 الترا جرير وعروض الجوالات في جرير هاتف سامسونج جالكسي اس 20 اف اي سعة 128 جيجا بايت كلاود لافندر اللون بلغ سعر الهاتف 2249 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي.
- s20 ultra جرير و عروض جرير للجوالات هاتف سامسونج جالاكسي اس 20 اف اي سعة 128 جيجا بايت كلاود ريد بلغ سعر الهاتف 2249 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير هاتف سامسونج جالكسي اس 20 اف اي سعة 128 جيجا بايت كلاود مينت اللون بلغ سعر الهاتف 2249 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي
- عروض جرير على الجوالات هاتف سامسونج جالكسي اس 20 ألترا سعة 128 جيجا بايت أسود كوزميك بلغ سعر الهاتف 3399 ريال سعودي بدلاً من سعر 5039 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم هاتف سامسونج جالكسي اس 20 ألترا سعة 128 جيجا بايت رمادي كوزميك بلغ سعره 3399 ريال سعودي بدلاً من سعر 5039 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير هاتف شاومي مي نوت 10 تي 128 جيجا بايت 8 رام بلغ سعر الهاتف 1699 ريال سعودي بدلاً من سعر 1799 ريال سعودي.
- عرض جرير شاشة عرض هاير تلفزيون ذكي دقة فور كي سمارت، 65 بوصة الترا اتش دي، مع حامل بلغ سعر الشاشة 5049 ريال سعودي بدلاً من سعر 5549 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير شاشة عرض بينكو 22.5 بوصة جي دابليو 2381 ال اي دي ال سي دي شاشة. عرض للكمبيوتر شاشة أسود اللون مع حامل بلغ سعر الشاشة 479 ريال سعودي بدلاً من سعر 509 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير بينكو 21.5 بوصة جي دابليو 2283 بوصة ال اي دي دقة 1080 بيكسل شاشة. عرض أسود اللون بلغ سعرها 399 ريال سعودي بدلاً من سعر 439 ريال سعودي.
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