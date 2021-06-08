نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات جوالات مكتبة جرير وتخفيضات حتى 43% على الهواتف الذكية الحديثة في المقال التالي
عروض وتخفيضات جوالات مكتبة جرير، مكتبات جرير jarir bookstore مكتبة جرير التجارية في المملكة العربية السعودية يفضلها جميع الشعب السعودي، ويفضلون الحصول على أقوى الخصومات التي تقدمها، تعرض في المملكة العربية السعودية الكثير من العروض الخاصة والمختلفة، تعرض عروض جرير على الكثير من السلع والمنتجات وأيضاً الأدوات المكتبية والأدوات المدرسية، جميع الأقسام التجارية الذي يفضلها الشعب السعودي تتوافر لدى مكتبات جرير، توفر جميع منتجاتها وعروضها للعملاء على الموقع الإلكتروني الخاص بها.
أجدد عروض الجوالات في جرير
تقدم مكتبات جرير للشعب السعودي افضل العروض بداخلها، يفضل الشعب السعودي هذه المكتبات التجارية ويفضلون الحصول على العروض الخاصة التي تتوافر بها، هذه المكتبات التجارية توفر للشعب السعودي جميع الأقسام التجارية بأفضل أنواع المنتجات وأيضاً أفضل العروض دائماً، مكتبات جرير تعرض للشعب السعودي بداخل أقسامها قسم الأدوات المدرسية والأدوات المكتبية والذي يتوافر لديها بأفضل أنواع المنتجات وأفضل الماركات، تعرض للشعب السعودي الكثير من الفروع الخاصة بها داخل المملكة العربية السعودية.
عروض جرير للجوالات بعد التحديث
في المملكة العربية السعودية توجد مكتبات جرير التي تعرض للشعب السعودي قسم الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل، وتقدم في هذا القسم الكثير من الأجهزة بمختلف أنواعها وتعرض عليهم الكثير من الأسعار المميزة وأيضاً الخصومات التي يفضلها جميع العملاء ويفضلون الشراء منها، تعرض أيضاً للشعب السعودي خدمات رائعة على الشراء، هذه المكتبات يفضلها جميع العملاء في المملكة ويفضلون الشراء من خلالها بأقل الأسعار، وكذلك بأفضل الخامات.
عروض جوالات جرير لهذا الأسبوع
- ايفون ١٢ جرير من عروض جرير على الجوالات هاتف آيفون آبل 12 برو ماكس أسود اللون سعة 256 جيجا بايت بلغ سعر الهاتف 5399 ريال سعودي بدلاً من سعر 5699 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم هاتف لينوفو كي 13 طاقة وقوة متواصلة 248 ساعة 32 جيجا بايت 2 جيجا بايت رام ألوان مختلفة بطارية 5000 ميلي أمبير بلغ سعر الهاتف 399 ريال سعودي بدلاً من سعر 449 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير هاتف شاومي بوكو أن اف سي أزرق اللون 128 جيجا بايت رام 6 جيجا بايت بلغ سعر الهاتف 919 ريال سعودي بدلاً من سعر 1099 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير هاتف فيفو واي 20 رام 4 جيجا بايت 64 جيجا بايت بطارية 5000 ميلي أمبير ازرق مدرج اللون بلغ سعر الهاتف 599 ريال سعودي بدلاً من سعر 669 ريال سعودي.
- سامسونج فولد جرير وعروض مكتبة جرير للجوالات هاتف سامسونج جالكسي زيد فولد تو 256 جيجابايت رام 12 جيجا بايت بلغ سعر الهاتف 6199 ريال سعودي بدلاً من سعر 7999 ريال سعودي.
- عرض جرير هاتف سامسونج جالاكسي اس 21 الترا فايف جي 256 جيجا بايت 12 رام بلغ سعر الهاتف 4599 ريال سعودي بدلاً من سعر 5399 ريال سعودي.
- جوالات مكتبة جرير هاتف اوبو اي 73 رام 6 جيجا بايت 128 جيجا بايت بلغ سعر الهاتف 899 ريال سعودي بدلاً من سعر 949 ريال سعودي.
- اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير وهاتف هواوي مات 40 برو هاتف 8 جيجا بايت رام 256 جيجا بايت كاميرا دائرية بلغ سعر الهاتف 3599 ريال سعودي بدلاً من سعر 4099 ريال سعودي.
- عروض جرير هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 سعة 256 جيجابايت أسود أوراق الجيل الرابع بلغ سعر الهاتف 2199 ريال سعودي بدلاً من سعر 3829 ريال سعودي.
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