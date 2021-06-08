نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلي السعودي يعلن عن شعاراً جديداً ومميزات جديدة لقرض السيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك الأهلي السعودي يعلن عن شعاراً وهوية جديدين، أطلق البنك الأهلي أكبر بنك في المملكة العربية السعودية شعاراً جديداً،

أزاح الستار عن الهويّة الجديدة “معاً نصنع الغد”، وذلك بعد نجاح أكبر عملية اندماج جرت في المنطقة هذا العام بين البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية.

ويأتي إطلاق الشعار والهوية الجديدين للبنك ليعزز إمكاناته الكبيرة وقدرته التنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي سعياً للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.حيث عكس الشعار الجديد نوعاً ما من الإستقرار والمكانة المالية للبنك، وحتى تطلعة نحو مستقبل وريادة أفضل سواء كان في المملكة أو في المنطقة عموماً، وقد بدأ البنك في إستخدام الشعار الجديد للتسويق وتم ذلك من خلال المواد التسويقية، وإبرازة على كافة فروع البنك الموجودة في المملكة العربية السعودية

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي، عمار بن عبدالواحد الخضيري، في بيان صحافي أنّ الشعار والهوية الجديدين يُجسدان دعم البنك للجهود الهادفة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

البنك الأهلي السعودي يعلن عن شعاراً جديداً ومميزات لقرض السيارة

حيث أوضح الخضيري أن إطلاق الهوية الجديدة للبنك الأهلي السعودي يعكس مكانته كأكبر مؤسسة مالية في المملكة، حيث يلعب دوراً رئيسياً في التحول الاقتصادي للمملكة بهدف إحداث نقلة نوعية بارزة في القطاع المصرفي للملكة.

القروض في البنك الأهلي السعودي

حيث يوفر البنك عدة قروض للعميل ويختلف نوعها حسب إتجاه القرض ومنها عدة قروض أولها قرض التمويل قصير الأجل وقروض السيارات وغيرها.

قروض السيارات من البنك الأهلي السعودي

مميزات القرض من البنك الأهلي السعودي

بدون ضامن، وقيمة التمويل من 20 ألف جنيه حتى مليون جنيه، يصل الى 100 % من سعر السيارة، مع فترات سداد مختلفة من سنة الي ٧ سنوات.

اما نسبة الفائدة فتتراوح بين 18% إلى 19% سنويا متناقصة وتحدد النسبة حسب نوع وظيفة.

كما ان البنك الأهلي يقدم أيضا برامج خاصه لموظفي الشركات، حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1,500 جنيه، بدون مصاريف استعلام ائتماني او فتح حساب.

أما المستندات المطلوبة لا تتعدى صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وفاتورة مرافق

حيث يعتبر من أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية وهذا ما تم عرضه لكم.