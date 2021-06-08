نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أول فيلم إنمي سعودي في السينما في المقال التالي

عمر شويل - جدة وبعد طول انتظار ! عمل مليئ بأحداث الفانتازيا التاريخية برؤية رائعة وغير مسبوقة ، لأول مرة في قاعات السينما السعودية ، وبعد انتظار محبي الانمي بالمملكة العربية السعودية، تقرر عرض فيلم ” الرحلة ” وهذا هو أول فيلم رسوم متحركة سعودي ، ويتم هذا الفيلم بتعاون انتاجي مشترك مع دولة اليابان والمتخصصة الأكبر في عمل مثل هذه الأفلام، ويعرض الفيلم بتقنية 4Dx، وكشفت عن موعد عرض الفيلم مجموعة فوكس سينما السعودية والمقرر له يوم الخميس ١٧ يونيو ، وسوف يعلن عن موعد فتح باب حجز تذاكر الفيلم خلال الفترة القادمة.

رؤية إبداع غير مسبوقة

وقد نشرت الصفحة الرسمية لمجموعة فوكس سينما وقامت بالترويج على موقع تويتر للفيلم الجديد : أول فيلم انمي سعودي يتم إنتاجه بتقنية 4Dx بالتعاون مع دولة اليابان ، وتدور أحداثه حول الفانتازيا التاريخية برؤية رائعة وغير مسبوقة. فيلم ” الرحلة ” يعرض بتاريخ ١٧ يونيو في صالات السينما السعودية.

كما غرد رئيس الهيئة العامة للترفيه السيد / تركي آل الشيخ، بوستر فيلم الرحلة عبر سحابة الشخصي تويتر ، بما تضمنت التغريدة رابطا يكشف تفاصيل العرض ، شاكرا صناع الفيلم ، كما وجه الشكر إلى ” شركة توئي ” و “شركة مانجا ” التابعة لمؤسسة مسك الخير التي تحمل الأيادي البيضاء لسيدي ولي العهد السعودي .

حفلات التخرج تعود بالجامعات السعودية ولكن بشروط

قامت القيادة السعودية بالموافقة على عودة إقامة حفلات التخرج في الجامعات والمنشآت التعليمية، ولكن مع مراعاة تفعيل تطبيق ” بروتوكول احتفالات التخرج للوقاية من فيرس كورونا ” وهذا كالعادة هيئة الصحة العامة ” وقاية “، ويتضمن البروتوكول المعلن جميع الاشتراطات والاحترازات اللازمة ، والتي يجب على منظمي حفلات التخرج وعلى أسر الخريجين والخريجات اتباعها ، وذلك تماشيا مع تحقيق السياسة العامة للدولة في الحفاظ على المواطنين والحد من فيروس كورونا.

وقد نص البروتوكول المعتمد على اشتراط تحصين الخريجين بحسب حالتهم في تطبيق توكلنا ، أما بالنسبة لأهلية الخريجين، فقد سمح لمن هم تحصنوا من كل أفراد أسرة كل خريج ممن هم أكبر من ١٨ علما فقط ، أو أكبر من العمر الأدني المحدد لأخذ اللقاح، ولكن إذا تم تحديثه لاحقا .

ويكون عدد أفراد الأسرة للخريجين هم اثنان فقط لا غير، على أن يتم تكريم الخريجين في طريق خاص ومسار مختلف ، وذلك لعدم الاختلاط مع المدعوين، وحرص البروتوكول وشدد على أهمية استمرار التنبيه على السادة الحضور والخريجين وكذلك العاملين والقائمين على الحفلة بالالتزام التام بإرشادات السلامة والتباعد الجسدي .