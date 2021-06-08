شوف عروض اكسترا هلا بالصيف على الأجهزة المنزلية الآن وحتى 27 يونيو 2021

عروض اكسترا هلا بالصيف ، أقوى العروض المنزلية من extra الآن وتحت شعار هلا بالصيف أصدرت الآن الكثير من العروض المتميزة والرائعة، و التي دائما ما تكون محل بحث من قبل الكثيرون خاصة عروض الأجهزة المنزلية، وهي أكثر العروض المقدمة الآن من extra حيث تقدم مجموعة كبيرة من الأجهزة المنزلية المختلفة، الكبيرة والصغيرة ، العديد من العروض المتواجدة من اليوم الثلاثاء السابع من يونيو 2021 ، وتستمر عروض هلا بالصيف بكافة فروع إكسترا المختلفة بالمملكة العربية السعودية حتى يوم الأحد السابع والعشرون من يونيو 2021، و تقدم اكسترا الآن الكثير من المنتجات المختلفة من الأجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة التي تستعمل بشكل كبير ولاغنى عنها في أي منزل ، مثل شاشات التلفاز الكبيرة، وأنواع الغسالات الخاصة بالملابس والمكيفات المختلفة، الكثير من الأجهزة المنزلية الموجودة الآن بكافة الفروع داخل المملكة والتي يمكن الحصول عليها وبخدمة توصيل مجاني أكتر في حالة كان المبلغ الإجمالي أكبر من 99 ريال سعودي.

عروض اكسترا هلا بالصيف حتى 27 يونيو 2021

أقوى العروض المميزة الآن من اكسترا وخاصة عروض الأجهزة المنزلية، يمكنكم أيضا تصفح عروض الجوالات من اكسترا المقدمة الآن لفترة محدودة، من أقوى العروض الموجودة أيضا عروض الغسالات ذات التعبئة الأمامية، والتي تنال إعجاب الكثير من ربات البيوت بالمنزل بسبب قوتها الكبيرة على التنظيف، تقدم لنا الآن الكثير من العروض على الأنواع المختلفة من الغسالات الأمامية أيضا بألوان مختلفة مثل الأبيض والأسود والرمادي، العديد من العروض المتوفرة الآن أيضا على، الثلاجات، البوتجازات، المكيفات، والكثير من الأجهزة المنزلية المختلفة التي يمكن معرفة كافة التفاصيل الخاصة بها من خلال الموقع الرسمي الخاص بإكسترا.

دايو غسالة تعبئة أمامية، غسيل 15 كيلو بمجفف، سعة 8كيلو بلون أسود وسعر 4999 ريال سعودي.

ميديا مكيف جداري، سعة 18000 وحدة، بارد فقط، بسعر 1949 ريال سعودي.

ثلاجة إل جي ، 20.9 قدم ،لينير كمبروسر بلون فضي ، بسعر 4799 ريال سعودي.

لاجيرمانيا فرن وشواية غاز، مقاس 90*60 سم ، بسعر 2699 ريال سعودي.

ديب فريزر هاير فريز أفقى، سعة 100 لتر، حجم 3.5 قدم، يوجد قفل للباب، اللون أبيض، السعر 799 ريال سعودي.

قدمنا لكم كافة فروع الأجهزة المنزلية المقدمة من إكسترا ويمكنكم مشاهدة كافة تفاصيل عروض الصيف عبر الدخول إلى الموقع الرسمي extra ، الآن في كافة الفروع كما ذكرنا والأجهزة متاحة حتى نهاية شهر يونيو وبالتحديد، في السابع والعشرون من يونيو 2021، أو حتى نفاذ الكمية داخل الفروع.

سنتابع معكم كافة الفروع المقدمة من إكسترا أول بأول، ويمكنكم معرفة آخر العروض والتخفيضات اليومية والأسبوعية من خلال موقعنا ثقفني.