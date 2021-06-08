شوف عروض اكسترا اليوم ولمدة 5أيام خصم يصل ل 70%

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عروض اكسترا الأسبوعية 2021م، متجر اكسترا يقدم لمواطني المملكة العربية السعودية العديد من المنتجات المختلفة والتي منها أكسسوارات الجوالات وأنواع التابلت المختلفة وهواتف النوكيا والهواوي والسامسونج وابل وغير ذلك، ولكي تتعرفون على العروض المقدمة من اكسترا فعليكم باتباع قراءة هذا المقال. عروض اكسترا الأسبوعية خصومات اكسترا في السعودية 2021م: تخفيضات اكسترا وصل سعر هاتف سامسونج نوت 20 الترا، 5 جي بسعة حجم “256 جيجابايت” باللون الأبيض إلى 3599 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 5149 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم هاتف سامسونج جالكسي إيه 51، بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الفضي وصل سعره إلى 899 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 1199 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا هاتف سامسونج جالكسي إيه 21 إس، بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 649 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 819 ريال سعودي.

سامسونج جالكسي إيه 21 إس، 4 جي بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الاسود وصل سعره داخل متجر اكسترا إلى 725 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض 849 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا السعوددية تنزيلات اكسترا على هاتف سامسونج جالكسي إس 20 إف إي الجيل الخامس، بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعر إلى 2150 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 2999 ريال سعودي.

خصومات اكسترا هاتف هواوي نوفا 6 إس إي، الجيل الخامس بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون البنفسجي وصل سعره إلى 1349 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1599 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اليوم هاتف هواوي واي 7 بي بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 649 ريال سعودي، بينما سعره قبل دخوله إلى العرض كان 711 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا اليوم ولمدة 5أيام خصم يصل ل 70% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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