شوف أخر عروض بنده السعودية الأسبوعية عرض 9 يونيو 2021

أخر عروض بنده السعودية الأسبوعية عرض 9 يونيو 2021، قدم هايبر بنده السعودي عرض جديد من عروضه المتميزة، والمناسبة لكافة طبقات المجتمع فهناك عروض بسعر خمسة ريالات وعشرة ريالات إلى العشرون ريال، وكل هذا فضلاً عن جودة منتجات بنده السعودية العالية، هايبر بنده السعودية يُعد من كبار الأسواق التجارية المتواجدة في كل أنحاء المملكة.

عرض الخضروات من بنده بدايةً من 9 يونيو 2021

سعر الكيلو من جريب فروت جنوب أفريقيا بسعر 5 ريال سعودي

عرض الكيلو من الكوسة المحلية بسعر 5 ريال سعودي

ثمن كيلو ونصف من باذنجان مدور محلي 5 ريال سعودي

الكيلو ونصف من كمثرى روزماري جنوب أفريقيا بسعر 10 ريالات سعودي

أثنان كيلو ونصف من جزر نوفا محلى بسعر 10 ريالات سعودي

سعر كيلو ونصف من زنجبيل صيني 10 ريالات سعودي

عرض علبة من الفراولة صدف دريسكولس أمريكية سعة 250 جرام بسعر 10 ريالات سعودي

سعر علبتين من سعة 250 جرام نوع مغربي/أسباني 15 ريال سعودي.

بنده السعودية

تحول هايبر بنده السعودي من متجر صغير داخل العاصمة السعودية مدينة الرياض إلى أكبر شركة تجزئة داخل المملكة العربية السعودية، ولقد اندمجت شركة بنده السعودية مع شركتي العزيزية وصافولا تلك الشركة الرائدة واسعة النشاط في المجال التجاري، ونتيجة تركيز هايبر بنده السعودي بجودة منتجاتها نجحت في عمل عدد من المنتجات التي تحمل علامتها التجارية الخاصة بها.

عرض اللحوم من بنده السعودي لشهر يونيو 2021

عرض 250 جرام من كفتة بقرى كولومبي بسعر 5 ريالات

سعر 250 جرام من نقائق بقرى كولومبي بسعر 5 ريالات

ثمن 250 جرام من قطع خروف لحم بربري بالعظم بسعر 10 ريال سعودي

عرض 500 جرام روستو بقرى كولومبي بسعر 15 ريال سعودي

سعر 10 كيلو من خروف رفيدي 699.95 ريال سعودي

ثمن خروف رفيدي 379.95

فخدة خروف بربري 49.95 ريال سعودي.

كتالوج هايبر بنده السعودي الأسبوعي لشهر يونيو 2021

طرح هايبر بنده أحدث عروضه التي تبدء من الغد الموافق 9 يونيو 2021 وتستمر تلك العروض حتى نفاذ الكمية وسوف نعرض على حضرتكم أحدث كتالوج لعروض بنده السعودي، حتى يسهل على جميع عملاء بنده السعودي التسوق الالكتروني والحصول على ما يتطلبوا من منتجات بأفضل الأسعار.