4 طرق لتأكيد الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 ودخول سحب 250.000$

يتواصل بحث الآلاف عن طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2021، من أجل ضمان وتأكيد الدخول في السحب الجديد المقبل على جائزة الربع مليون دولار أمريكي، مع العلم أن تلك الجائزة هي العاشرة، حيث تم السحب على 9 جوائز متفاوتة من حيث القيمة من قبل، في الوقت الذي سيتم الاختيار فيه من بين المشتركين أثناء إذاعة تلك الحلقة، لإعلان اسم رابح بمنزل الأحلام باليونان، وهي جائزة مبتكرة جديدة تم إعلانها هذا العام.

4 طريق لتأكيد الاشتراك

هذا وقد أتاحت المسابقة 4 طرق مختلفة لتأكيد الاشتراك ودخول السحب الجديد، فأي طريقة تختارها يمكنك من خلالها تسجيل اسمك ضمن من سيتم السحب العشوائي من بينهم، وتتمثل تلك الطرق في:

الاتصال على الرقم المرادف لدولتك والإجابة على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح.

الاشتراك في خدمة الرسائل النصية بكلمة حلم على ذات الرقم أو الرقم الدولي الموحد.

الاشتراك من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، وتدوين كافة البيانات الشخصية ورقم الجوال.

تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتسجيل الدخول بعد تثبيته على جوالك، ثم الاشتراك بسعر الدقيقة الدولية لدولتك.

أسماء الفائزين في مسابقة الحلم

أما عن أسماء الفائزين في الحلم حتى، بدايةً من انطلاقها في الأول من يناير 2021، فأسماؤهم كالتالي:

الفائز الأول: محمد اللباني من دولة الإمارات الحلم على جائزة بقيمة $125,000 الفائز الثاني: محمد مقبول من المملكة العربية السعودية على جائزة المستوى البرونزي بقيمة $5,000 الفائز الثالث: امجد كوجان من المملكة العربية السعودية على جائزة المستوى الفضي بقيمة $10,000 الفائز الرابع: حميد ادهي من المملكة العربية السعودية على جائزة المستوى الذهبي بقيمة $15,000 الفائز الخامس: سيد سعد محمد من جمهورية مصر العربية على جائزة المستوى البلاتيني بقيمة $20,000 الفائز السادس: إبراهيم عبد الغني السيد من جمهورية مصر العربية على جائزة المستوى الماسي بقيمة $30,000 الفائز السابع: محمود محمد العبيد من دولة الإمارات العربية المتحدة على جائزة الـ $250,000 الفائز الثامن: محمد طارق عبد الوهاب من جمهورية مصر العربية على جائزة الـ $500,000 الفائز التاسع: حمزة البشير من دولة الكويت بسحب تطبيق الحلم الحصري في رمضان $30,000

من المتوقع أن يتم السحب خلال شهر يونيو الجاري على جائزة الـ 250 ألف دولار.