شوف العروض الأسبوعية من مكتبه جرير وهدايا مجانيه

العروض الأسبوعية من اهم العروض التي تطلقها مكتبه جرير والتي تقوم بالإعلان عنها عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة السعودية، كما تم الإعلان حديثا علي صفحه المكتبة شاومي ردمي نوت 10 5 جي الجديد ومعرفه سعره ومواصفاته مكتبه جرير كما تم الإعلان أيضا عن خصم 50% علي تليفزيونات هاير من عروض الإجازة من مكتبه جرير، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف علي احدث العروض الأسبوعية التي قدمتها مكتبه جرير لهذا الأسبوع.

العروض الأسبوعية من جرير

والآن سوف نقوم بتوضيح العروض الأسبوعية من خلال النقاط الأتية:

سامسونج جالكسي زد فولد 2 بسعة 256 جيجا باللون الأسود بسعر 6199 ريال بدلا من 7999 ريال.

سماعه أذن لاسلكيه هواوي فري بودز 3 بلوتوث بسعر 499 ريال بدلا من 659 ريال وهديه مجانيه بقيمه 145 ريال.

ابل 2020 أيباد برو 11 كمبيوتر لوحي جيل رابع باللون الأسود بسعر 4299 ريال بدلا من 4699 ريال.

تي سي أل 75 بوصه تليفزيون بدقه 8k ألترا اتش دي بسعر 8999 ريال بدلا من 16999 ريال وهديه مجانيه بقيمه 3899 ريال.

ابل واتش إصدار 6 نايكي مزوده gps بسعر 2069 ريال بدلا من 2299 ريال.

سامسونج جالكسي أس 21 ألترا بسعة 128 جيجا باللون الفضي بسعر 4399 ريال بدلا من 5199 ريال وهديه مجانيه بقيمه 1200 ريال.

لاب توب هواوي ميت بوك اكس برو بحجم 13.9 بوصه باللون الذهبي والأخضر بسعر 5249 ريال بدلا من 6999 ريال وهديه مجانيه بقيمه 169 ريال.

افضل العروض الأسبوعية

كما تم الإعلان أيضا عن مجموعه من العروض بخصومات رائعه ومثيره والتي سوف نوضحها لكم من خلال الأتي: