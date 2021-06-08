نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا اليوم خصومات وتخفيضات تصل ل 60% في المقال التالي
عروض اكسترا الأسبوعية 2021م، يعتبر متجر اكسترا من المتاجر التي تقدم أفضل موديلات الجوالات والأجهزة اللوحية التي تكون بماركات عالمية بالإضافة إلى أن اكسترا يقوم بتقديم شرائح الاتصال والأكسسوار وأجهزة الراوتر وغير ذلك، وإذا كنت ترغب عزيزي القارئ في التعرف أكثر على منتجات متجر اكسترا فيمكنكم بإتباع قراءة هذا المقال.
عروض اكسترا الأسبوعية
قامت سلسلة فروع اكسترا داخل المملكة العربية السعودية بعمل تخفيضات على الأجهزة الكهربائية والجوالات وغيرها من المنتجات لكل عملائها الكرام على أن يقوم العميل بشراء ما يلزمه من منتجات سواء عن طريق الأنترنت أو عن طريق الذهاب لأقرب فرع من فروع اكسترا.
خصومات اكسترا في السعودية:
- تخفيضات اكسترا لينوفو كيه 12 نوت بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره داخل متجر اكسترا إلى 569 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 899 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم تكنو سبارك 6 جو، 4 جي بسعة حجم “32 جيجابايت” والذي يتوافر باللون الأزرق وصل سعره إلى 349 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 379 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم أوبو إيه 15، 4 جي بسعة حجم “32 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره إلى 449 ريال سعودي.
- هاتف لينوفو كيه 12 نوت بسعة حجم “128 جيجابايت” والذي يتوافر باللون الاخضر وصل سعره إلى 569 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 899 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا السعودية
- تنزيلات اكسترا على هاتف أوبو أي 93 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأسود وصل سعره داخل اكسترا إلى 999 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 1199 ريال سعودي.
- تكنو سبارك 6 جو، 4 جي بسعة حجم “32 جيجابايت” باللون الأخضر وصل سعره إلى 349 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 379 ريال سعودي.
- نوكيا 3.4 بسعة حجم “64 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره داخل اكسترا إلى 485 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 575 ريال سعودي.
- نوكيا 8.3 بسعة حجم “128 جيجابايت” باللون الأزرق وصل سعره إلى 1299 ريال سعودي.
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