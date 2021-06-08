نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاسبوعية الاربعاء 9 يونيو 2021 الموافق 28 شوال 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر لكم عروض العثيم الاسبوعية الاربعاء 9 يونيو 2021 الموافق 28 شوال 1442 وهي عروض تسري لمدة 7 أيام في جميع فروع العثيم، وتتكون العروض من مجلة كبيرة من الصور التي تضم الكثير من المنتجات الغذائية والمنظفات والمنتجات الطازجة والأجهزة الكهربائية والكثير من العروض الرائعة التي تسري من اليوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021.

عروض العثيم الاسبوعية

مهرجان الطبخ هو العروض الجديدة والمميزة التي توفرها العثيم لكافة عملائها ومحبي منتجاتها داخل السعودية. ويشمل مهرجان الطبخ عروض على الموز الطازج بسعر 3.75 ريال. ولحم العجل البلدي الطازج بدون عظم بسعر 44.95 ريال سعودي. ويمكنك شراء السكر الناعم بسعر 22.95 ريال. وتوفر العثيم أرز الشعلان مزة 10 كيلو بسعر 58.95 ريال.

عروض العثيم اليوم

مهرجان الطبخ من العثيم يضم جميع السلع الغذائية والمنتجات الغذائية ذات أفضل جودة يوفرها باسعار مذهلة وتخفيضات كبرى، ومن أهم عروض العثيم اليوم هي عروض الفواكه الطازجة الخاصة بـ فصل الصيف وأهمها المانجو بكافة أنواعة مثل مانجو جيزاني 5.95 ريال. ومانجو يمني قلب النور بسعر 4.95 ريال. ومانجو باكستاني بسعر 6.95 ريال. وتضم ايضا مانجو مدامي بسعر 7.50 ريال. والكثير من أفضل أنواع المانجو الطازجة الأخرى.

عروض العثيم الاسبوعية مهرجان الطبخ توفر المخبوزات والحلويات الشهية والطازجة مثل البيتزا الجاهزة المقطعة بسعر 4.95 ريال. وكريم دونات فانسي بأ 7.95 ريال ل 4 قطع، وبسكويت بالتمر والقرفة بسعر 12.50 ريال. ويمكنك الحصول على تورتة مدورة بأطعمة متعددة بسعر 21.50 ريال للحبة الواحدة.

مهرجان الطبخ من العثيم

كلما قمت بشراء عدد أكبر من المنتجات والتسوق أكثر كلما كانت فرصتك للحصول على تخفيضات كبرى أقوى في اسواق العثيم ويمكنك الحصول علي المكسرات بأقوى العروض والخصومات مثل الفستق المقشر متوفر بسعر 107 ريال للكيلو، واللوز توفرة العثيم بسعر 53.50 للكيلو، وجميع أنواع التسالي المفضلة لدى كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية.

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