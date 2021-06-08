نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان رنين السنوي لجهاز البيت والعروسة من 10 يونيو لـ 10 يوليو عروض وخصومات غير مسبوقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتمتع مجموعة رنين بمزايا عديدة تجعلها دائما وجهة لكل ربة منزل، وعروسة مقبلة على الزواج، وذلك لعروضها المتميزة، حيث تتميز عروض رنين بالضخامة والكرم، فمنذ بداية مجموعة رنين، وأصبح لها شأن في مجال البيع بالتجزئة، كشركة ضخمة متخصصة في مستلزمات المنزل بشكل عام.

عروض رنين في فروع رنين

تقدم مجموعة رنين لهذا الشهر أضخم العروض التي لم يسبق لها مثيل من قبل، حيث تبدأ التخفيضات من العاشر من يونيو، وحتى العاشر من يوليو، وتشتمل التنزيلات على كل ما يخص تجهيز العروسة والمنزل، من رفاعيات بسيطة، وحتى الأجهزة الكهربائية، والتي وللمرة الأولى سوف تصبح هدية من رنين لكل عروسة تجهز بيتها من رنين، فستقدم لها رنين الثلاجة، والغسالة، والبوتجاز هدية مجانية بالكامل، ولمعرفة التفاصيل سنوفيكم بالعروض.

مهرجان على وش جواز

توفر مجموعة رنين قسيمة مشتريات بقيمة 1250 جنيه لكل من يشتري من فروع رنين بقيمة عشرة آلاف جنيه، وإذا قمتم بالشراء من رنين بمبلغ 75000 جنيه سوف تحصلون على: تلاجة من unionaire، وغسالة أوتوماتيك من White point، وبوتاجاز أربعة شعلة آمان ذاتي من Imperial، وإذا إشتريتم بقيمة 20 ألف جنيها سوف تحصلون على بوتاجاز هدية من Imperial، أما إذا قمتم بالشراء من عروض رنين اون لاين بقيمة 30 ألف جنيه، سوف تحصلون على غسالة white point الأوتوماتيك، وسوف تحصلون على ثلاجة Unionaire المتطورة إذا قمتم بالشراء من رنين بقيمة 40 ألف جنيه.

عروض رنين اليوم اون لاين

تابع معنا عروض رنين، حيث يمكنك الحصول على غسالة تورنيدو Tornado الأوتوماتيك، وبوتاجاز من Imperial الأوتوماتيك من خلال التسوق أونلاين أو من إحدى فروع رنين بقيمة خمسون ألف جنيه، كنتم معنا في جزلة سريعة ومختصرة من موقع ثقفني، على أمل متابعتنا لاحقا لمعرفة المزيد عن تخفيضات raneen.