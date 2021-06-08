أحدث تردد قناة بوميرانغ الجديد 2021 على النايل سات

عمر شويل - جدة إن أحدث تردد قناة بوميرانغ يبحث عنه العديد من الأشخاص مؤخرًا حيث أنها تقوم بعرض كرتون الأطفال والرسوم المتحركة التي يفضلها الأطفال، والمميز أنها تقوم بعرض الكرتون باللغة العربية؛ لهذا السبب يفضلها الأطفال.

يمكن الاستمتاع بمشاهدة القناة وذلك من خلال إضافة البيانات الخاصة بها، والتي تتمثل فيما يلي:

القمر الصناعي النايل سات تردد القناة 12073 معدل الترميز 27500 معدل تصحيح الخطأ 3/4 الاستقطاب أفقي

قناة بوميرانغ للأطفال

إن من أكثر ما يجعل القناة مفضلة بالنسبة إلى الأطفال أن العديد من الكرتون الذي تم إعداده في استديوا كرتون نتورك يتم عرضه على قناة بوميرانغ.

هذا بجانب أنه يتم عرض العديد من الفقرات المتنوعة والمسلية بالنسبة إلى الأطفال.

إضافة إلى البرامج الكرتونية التي يتم عرضها فإنه يوجد العديد من برامج كرتون الرسوم المتحركة التي يفضلها الأطفال.

والمميز أن بعض أفلام الكرتون التي يتم طرحها مدبلجة، وذلك لأن القناة تعرض في قارة أفريقيا وأوروبا ويتم عرض العديد من اللغات المتنوعة.

هذا بجانب أنه يتم عرض العديد من الأغاني المقدمة إلى الأطفال والتي تعتبر وسيلة لتعليم الأطفال العديد من القيم والغرض من ذلك أن يتم تربية الأطفال تربية صحيحة.

إضافة إلى أنها تعمل على طرح العديد من البرامج الدينية التي تعتبر وسيلة لتعليم الأطفال القيم والسلام.

من أكثر ما يميز القناة أنها تهتم بتعليم وثقافة الطفل وذلك من خلال البرامج التعليمية والتثقيفية بغرض أن يتم إثراء عقول الأطفال.

لهذا السبب لابد من تثبيت القناة حتى يتم إعطاء فرصة إلى الأطفال أن يتمكنوا من مشاهدة القناة والاستمتاع بها.

ومن أهم ما ميز القناة عن غيرها أنه تم إصدار موقع على الإنترنت إلى الأطفال خاص بالقناة لأن يتم اللعب مع الشخصيات الكرتونية.

هذا بجانب أنه عرض الأفلام الكرتونية المميزة والمترجمة.

إن هذا كان سبب في أن تصبح من افضل قنوات الكرتون التي يمكن مشاهدتها.