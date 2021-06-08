نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الاربعاء 9 يونيو 2021 ضمان أقل سعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ضمان أقل سعر إذا لقيته ارخص .. لك الفرق كاش هي عروض بنده وهايبر بنده اليوم الاربعاء حيث توفر الكثير من المنتجات بخصومات هائلة وتتحدي كافة عملائها أنهم إذا وجدوا هذة المنتجات بأسعار أقل من ذلك سيتم اعطائهم الفرق وهي خصومات وعروض من نوع جديد لم تقدمة بنده من قبل. وتضم العروض الكثير من المنتجات وسوف نعرض لكم كافة العروض بشكل تفصيلي في هذا المقال.

عروض بنده اليوم الاربعاء

تحتوي عروض بنده اليوم علي أقوى الخصومات على الموز الفلبيني بحيث يمكنك الحصول على الكيلو الواحد بسعر 1.95 ريال فقط، وتوفر بنده مياة نستله 330 مل للحبة بسعر 21.95 ريال بدلا من 43.90 ريال. أقوي عروض بنده اليوم تحتوي على أرز مزة بسمتي الشعلان 5 كيلو بسعر 26.95 ريال بدلا من 40 ريال. ويمكنك شراء الحليب المجفف المراعي 2000 جرام بسعر 39.95 ريال.

عروض بنده ضمان أقل الاسعار

تضم بنده ضمن مجلة عروضها التي تبدأ من اليوم الاربعاء 28 شوال وتنتهي في يوم الثلاثاء 5 ذو القعدة. علي بعض أنواع الأسماك مثل كنعد كبير بسعر 49.95 ريال، ودنيس بسعر 27.95 ريال للكيلو. ويمكنك الحصول علي جمبري المزرعة بسعر 22.95 ريال ويعد هو أقوى الخصومات والتخفيضات. التي لن تجدها علي الاسماك في كافة منافذ بيع اللحوم والمأكولات البحرية في المملكة العربية السعودية.

اخر عروض بنده

توفر بنده بعض اللحوم الطازجة والبعض مبرد مثل قطع عجل بالعظم يمكنك الحصول عليها طازجة من بنده بسعر 33.95 ريال للكيلو، ويمكنك الحصول على اللحم المفروم البقري من النوع البرازيلي أو الكولومبي مبرد بسعر 19.95 ريال ل 1 كيلو. وتوفر بنده قطع عجل بالعظم طازجة بسعر 33.95 ريال للكيلو، والعديد من أنواع اللحوم المبردة الأخرى مثل الكفتة البقري. ويمكنك الحصول على خروف روماني كاملة يبدأ حجمه من 16 كيلو ويصل حتى 20 كيلو بسعر 910 ريال.

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