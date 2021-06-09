شوف عروض بنده المملكة العربية السعودية 8 يونيو/ 27 شوال

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لا تفوت الفرصة على منزلك وقم بشراء ما تحتاجه بأقل الأسعار وأعلى الخصومات مع عروض بنده، هناك عروض تستمر ليومين وعروض أسبوعية، ويعتبر هايبر بنده واحدًا من أفضل الأماكن في المملكة العربية السعودية التي تضم العديد من المنتجات واحتياجات المنزل بأقل الأسعار وهذا ما يساعد على استقطاب الكثير من مواطني المملكة، يمكنك الآن شراء ما تحتاجه مع أفضل العروض الخصومات المُقدمة إليكم من بنده. عروض بنده على المواد الغذائية 3 حبات تونة قطع حدائق كاليفورنيا 170 جرام 10 ريال

طحين فاخر الكويتي 1 كيلو 20 ريال.

كرتون اندومي شعيرية مقلية 40.95 ريال.

3 أكياس بطاطس شيبس تسالي كاتشب أو حار 10 ريال.

كرتون اندومي شعيرية سريعة التحضير 37.95 ريال.

أرز بسمتي أبو كاس 10 كيلو 56.95 ريال.

كما يوجد عروض أيضًا على زيت شروق دوار الشمس 3 لتر 18.95 ريال.

حليب نيدو مجفف كامل الدسم 2.25 كيلو 47.95 ريال.

سكر ناعم الأسرة 2 كيلو 5 ريال.

عبوة شاي الربيع 100 كيس 5 ريال. تعرف على عروض بنده المملكة

عبوة مياه معدنية نوفا 6 زجاجات 1.5 لتر 20 ريال.

حلاوة طحينية الجبل سادة 1 كيلو 15 ريال.

كما يوفر عروض على جبنة عكاوي أسترا 500 جرام 15 ريال.

عسل أسود هابي لاند مصري فاخر 950 جرام 10 ريال.

جبنة حلوم قبرصي 20 ريال.

أرز بسمتي الطائرة 5 كيلو 20 ريال

جنبة مملح خفيف وينة 1 كيلو 25 ريال.

كما يوجد أيضًا عروض على جبنة رومي جرين لاند 1 كيلو 35 ريال.

جبنة إيدام فريكو 1 كيلو 35 ريال.

صدر ديك رومي مدخن سنيورة 500 جرام 25 ريال. عروض بنده على اللحوم والمخبوزات علبة ميني كرواسون بالجبن الفرنسي 5 حبات 5 ريال.

علبة كاب كيك مشكل 12 حبة 15 ريال.

بسكوت مصري مدور 1 كيلو 15 ريال.

علبة كرواسون سادة فرنسي 5 حبات 5 ريال.

كما يوفر خصم على خبز التورتيلا بالحبوب إم إف 320 جرام 10 ريال.

كيس شرائح خبز النخالة هرفي 5 ريال.

كيلو مفروم بقري برازيلي / كولومبي قليل الشحم 25.95 ريال.

كما يوفر أيضًا عروض على لحم مكعبات بقري كولومبي/ برازيلي قليل الشحم 500 جرام 15 رايل.

كيلو فخذ خروف بريري 49.95 ريال.

كما يوفر أيضًا خصم على نقانق بقري كولومبي 250 جرام 5 ريال.

قطع خروف بريري بالعظم 250 جرام 10 ريال.

كما توجد خصومات على رستو بقري برازيلي/ كولومبي 15 ريال.

كفتة بقري كولومبي 250 جرام 5 ريال.

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