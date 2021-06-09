نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اللولو هايبر ماركت المملكة العربية السعودية في المقال التالي

كما نعرف أن هناك الكثير من العروض والتخفيضات الموجودة في المملكة من بداية العام، ولكن عروض اللولو هايبر ماركت اقتحمت ساحة العروض والتخفيضات وقد بدأت العروض منذ يومين ومستمرة حتى نهاية اليوم 8/6/2021، يمكنكم الآن الاستمتاع بالعروض والتخفيضات المميزة التي لن تجد في مثلها في أي مكان آخر تسوق في الهايبر واحصل على ما تريد من السلع والمنتجات التي لا حصر لها. عروض اللولو هايبر ماركت اليوم على السلع الغذائية أرز الحبة الهندية من أبو طويل 5 كيلو 19.95 ريال.

زيت حياة للطبخ والقلي 1.5 لتر 9.95 ريال.

كرتون دجاج مكون من 10 حبات 900 جرام من نور 89.95 ريال.

كما يوفر أيضًا عروض وخصومات على المنظفات:

مسحوق وايت اكسترا للغسيل 10 كيلو 36.95 ريال.

كما يوجد أيضًا خصومات على الخضروات والفواكه الطازجة:

طماطم سعودي 1 كيلو 1.95 ريال.

مانجو بدامي هندي 1 كيلو 7.95 ريال.

كما يوجد أيضًا عروض على مانجو توتابوري ومانجو سعودي 1 كيلو 7.95 ريال.

مانجو ألفونسو 1 كيلو 12.95 ريال.

كما يوجد تخفيضات أيضًا على زيل مانجو سعودي و مانجو سوداني 1 كيلو 4.95 ريال. تابع أقوى عروض اللولو هايبر ماركت

أناناس اندونسي سعر الحبة الواحدة 5.95 ريال.

كما يوجد أيضًا عروض على الرمان والعنب الأحمر 1 كيلو 9.95 ريال.

كما يوجد خصم على اليوسفي والباذنجان 1 كيلو 3.95 ريال.

موز اكوادور 1 كيلو بسعر 3.65 ريال.

مانجو كيسار هندي 1 كيلو 9.95 ريال. أقوى عروض اللولو هايبر ماركت على المأكولات البحرية واللحوم سمك قاروص 1 كيلو 22.95 ريال.

كما يوجد خصم على سمك بياض 1 كيلو بسعر 15.95 ريال.

سمك ستيك 1 كيلو 49.95 ريال.

كما يوفر خصم على سمك دنيس أسود 1 كيلو 29.90 ريال.

روبيان مطبوخ 1 كيلو 29.95 ريال.

كما يوجد خصومات أيضًا على اللحوم والدواجن:

لحم غنم قطع بالعظم 1 كيلو 37.90 ريال.

كما يوجد خصم على لحم بقري كولومبي قطع بدون عظم 1 كيلو 23.95.

لحم بقري استرالي شرائح 1 كيلو 39.95 ريال.

كما يوجد خصم على لحم خروف بريري كامل من 16 إلى 18 كيلو بسعر 699 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اللولو هايبر ماركت المملكة العربية السعودية - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض اللولو هايبر ماركت المملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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