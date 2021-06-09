شوف عروض أسواق مانويل المملكة العربية السعودية

نطرح لكم أقوى عروض أسواق مانويل بالمملكة العربية السعودية اليوم والذي يوفرها على جميع المنتجات والسلع الغذائية وغيرها من الاحتياجات المنزلية مما يساعد المشتري على توفير أكبر قدر من السلع بأقل الأسعار وأعلى الخصومات مع أسواق مانويل لا تضيع الفرصة واستمتع الآن بأقوى العروض التي يوفرها وفر أموالك الآن واحصل على ما تريد.

أقوى عروض أسواق مانويل على الخضروات والفاكهة

بطاطس 1 كيلو 2.95 ريال.

بصل 1 كيلو 2.95 ريال.

فلفل رومي أخضر 1 كيلو 4.95 ريال.

كما يوفر خصم على كلاً من عبوة النكترين والكرز بسعر 9.95 ريال.

بطيخ للحبة 14.95 ريال.

كما يوفر خصم على كلاً من التفاح الأحمر والخوخ دونات 9.95 ريال.

كمثرى أفريقية 1 كيلو بسعر 7.50 ريال.

رمان بيرو 1 كيلو بسعر 14.50 ريال.

أفوكادو أفريقي 1 كيلو بسعر 8.95 ريال.

أقوى عروض أسواق مانويل على الحلويات والمخبوزات



كاسات تشيز كيك سعر الحبة 8.50 ريال.

كما يوفر خصم على تشيز كيك لوتس للحبة وبيتزا لحم مع صوص الجبنة بالدقيق الأسمر بسعر 7.95 ريال.

كيك الجزر سعر الحبة 9.95 ريال.

كما يوجد عرض على كيك البانتون للحبة بسعر 17.95 ريال.

عبوة كب كيك فانيلا وشكولاتة 6.95 ريال.

بيتزا وسط سعر الحبة 10.95 ريال.

تشيز كيك 20 سم 64.95 ريال.

كيك شكولاتة مانويل 20 سم 64.95 ريال.

كما يوفر خصومات أيضًا على الحلويات الأخرى مثل:

بقلاوة مشكل 1 كيلو 64.95 ريال.

كورن فليكس مع جوز الهند 1 كيلو 36.95 ريال.

غريبة مشكلة 1 كيلو بسعر 27.95 ريال.

بيتي فور حلو 1 كيلو 49.95 ريال.

كرواسون بر 1+1 بسعر 2.50 ريال.

كما يوفر خصم على عبوة معمول بالتمر بسعر 10.95 ريال.

عروض أسواق مانويل المملكة العربية السعودية

