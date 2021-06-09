شوف أقوى عروض الراية ماركت بالمملكة العربية السعودية

نوفر لكم أقوى الخصومات وعروض الراية ماركت بالمملكة العربية السعودية يمكنكم الاستفادة من تلك العروض والخصومات التي ستتيح الفرصة أمام المشتري للحصول على جميع السلع والمنتجات الاستهلاكية بأقل الأسعار، وهذا ليس جديدًا عن الراية هايبر ماركت فهو يوفر المزيد من العروض بصفة مستمرة ولذلك يمكنكم متابعة المزيد والاستمتاع بتلك الخصومات.

عروض الراية هايبر ماركت على السلع الغذائية

أرز بسمتي الوليمة 5 كجم 29.95 ريال.

زيت زيتون بيتوتي 500 مل 1+1 مجانًا بسعر 14.95 ريال.

كما يوفر عروض على كلاً من الليمون والشمندر والجزر بسعر 2.95 ريال.

علبة طماطم كرز بسعر 4.95 ريال.

كما يوجد خصم على كلاً من كوسة محلي وليمون أفريقي وقرانبيط محلي 1 كيلو بسعر 3.95 ريال.

فلفل أخضر رومي بسعر 3.45 ريال.

كما يوجد عروض أيضًا على الفواكه الطازجة من الراية:

برتقال مصري 1 كيلو بسعر 2.95 ريال.

يوسفي أفريقي 1 كيلو 4.95 ريال.

كما يوجد خصم على مانجو بادام 1 كيلو بسعر 8.95 ريال.

تفاح أحمر إيطالي 1 كيلو بسعر 5.95 ريال.

موز إكوادوري 1 كيلو بسعر 3.45 ريال.

برقوق أحمر جنوب إفريقي 1 كيلو بسعر 7.50 ريال.

كما يوجد عروض أيضًا على العنب الأحمر 1 كيلو بسعر 10.95 ريال.

عروض الراية على اللحوم والدواجن



لحم بقري توب سايد برازيلي 1 كيلو بسعر 39.95 ريال.

ريش عجل 1 كيلو بسعر 42.95 ريال.

لحم مفروم بقري برازيلي 1 كيلو بسعر 24.95 ريال.

كما يوجد خصم على لحم بقري بالعظم 1 كيلو بسعر 29.95 ريال.

دجاج رضوى طازج 1000 جرام بسعر 15.95 ريال.

أفخاذ دجاج 900 جرام بسعر 12.50 ريال.

صدور دجاج فيليه 1000 جرام بسعر 31.95 ريال.

كيس دجاج اليوم 800 جرام بسعر 14.50 ريال.

كما يوجد خصم على خروف كامل رفيدي من 12 إلى 15 كيلو جرام بسعر 769 ريال.

عروض الراية ماركت على السلع والمنتجات