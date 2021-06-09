ما هي فوائد ماء ديتوكس للجسم وتخسيس الوزن، من المعروف أن ماء الديكتوس يساعد بشكل فعال على إنقاص الوزن ويحتوي على الكثير من العناصر لها بجانب أنه يتم تجهيز وبطرق مختلفة ومتنوعة عند اضافة الفواكه وهو مشروب حارق للدهون ويعطي الإحساس بالشبع لفترات طويلة ويمد الجسم بالطاقة والنشاط التي يحتاجها ويساعد على تحسين حققت الأمعاء وحققت كميات كبيرة من الدهون، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على فوائد الدكتور طريقه تجهيزه.

فوائد ماء ديتوكس للجسم

يعمل ماء ديتوكس على تحسين الجهاز الهضمي ويساعد الجسم على التخلص من السموم المتراكمة فيه. يعمل بشكل كبير على تقوية جهاز المناعة في جسم الإنسان ويقوم بتغذية البشرة بشكل فعال وتقويه الأظافر ويحافظ على صحة الشعر.

فوائد ماء الديتوكس لحرق الدهون

يساعد على مادة الجسم بالفيتامينات التي يحتاجها ويقوم بحرق الدهون الزائدة في الجسم وبالتالي يقل الوزن.

يقوم بمادة الجسم بالعناصر والفيتامينات الهامة عند إضافة الفواكه التي تحتوي على مضادات الأكسدة ويساعد على فقدان للشهية بشكل فعال.

يساعد أيضا ماء الديتوكس الجسم بالسعرات الحرارية التي يحتاجها على مدار اليوم.

طريقة عمل ماء الديتوكس

يمكن تجهيز بالقرفة والتفاح حيث يتم تجهيز لتر ونصف من الماء عود القرفة وشرائح منها حبة التفاح ونضع فوقها الماء المثلج التقديم لمدة ساعة ثم يتم تناولها ولكن بكميات معتدلة.

أيضا عمل ماء الديكتوس بالتوت الأحمر من خلال تجهيز شرائح الجنين في موت وشرائح الخيار مع خمس حبات من التوت الأحمر وأوراق النعناع الطازجة مع الماء، ويتم تناولها على مدار اليوم بعد وضعها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حيث يساعد هذا المشروب على التخلص من الدهون الزائدة الموجودة في الجسم ويخلصه من السموم المتراكمة ويعمل على تحسين عملية الأيض.