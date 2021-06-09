نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض سيارات السعودية تخفيضات وأقساط ميسرة بالتعاون مع مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة لمحبي السيارات تقدم كبرى شركات وتوكيلات السيارات السعودية عروض سيارات رائعة على أحدث الموديلات بأنظمة تقسيط ميسرة، وبدون دفعات مقدمة بالتعاون مع كبرى الشركاء المصرفيين في المملكة.

عروض المجدوعي للسيارات

بمناسبة فصل الصيف تقدم وكالة المجدوعي للسيارات عروض على سيارات هيونداي، ويشمل العرض أنظمة تقسيط على مجموعة من السيارات بدون أي دفعات مقدمة وبدون دفعة أولى أو رسوم إدارية، وتشمل العروض سيارات سوناتا 2020 ، والنترا 2021 وكريتا 2021.

وتستمر عروض تقسيط سيارات المجدوعي حتى يوم 18 يوليو أو حتى نفاذ الكميات المعروضة، ويمكن زيارة أحد فروع وكالة المجدوعي لمعرفة المزيد عن عروض الصيف على السيارات.

عرض هيونداي سوناتا 2021

تشمل عروض السيارات من المجدوعي عرض على سيارة سوناتا 2021، والتي تتميز بشكلها الفخم والأنيق وتكنولوجيتها المرتفعة، وهي تعتبر من الفئة متوسطة الحجم.

والعرض على سيارة سوناتا 2021 من المجدوعي يشمل ضريبة القيمة المضافة ورسوم التسجيل، وصيانة مجانية حتى 5000 كيلو.

عرض هيونداي كريتا 2021

يشمل العرض سيارة كريتا ، وهي من السيارات العملية لمن يبحث عن سيارة ذات تصميم عصري بسعر مناسب ، وأيضًا فإن العرض يشمل رسوم التسجيل وضريبة القيمة المضافة والصيانة المجانية حتى 5000 كم.

عرض هيونداي النترا 2021

سيارات هيونداي 2021 من المجدوعي تتميز بتصميم مستوحى من سوناتا، لكن بتصميم أجمل من الداخل ومقاعد جلدية وثماني سماعات ، وعدد أخر من الكماليات الداخلية مثل الشاحن اللاسلكي للموبايل.

وأيضًا حساس إغلاق الباب على العباءة مع نظام توجيه أدق من السابق، ويشمل العرض أيضًا الإعفاء من رسوم التسجيل وضريبة القيمة المضافة وبدون هامش، مع تطبيق الشروط والأحكام.

عروض تمويلية من مصرف الراجحي

يساهم مصرف الراجحي في تمويل السيارات مع تقديم تيسرات كبيرة في السدات، ورسوم إدارية بسيطة، وهذه هي أهم عروض سيارات السعودية بالتعاون مع بنك الراجحي.

عروض سيارات هوندا

تقدم شركة هوندا بالتعاون مع الراجحي عرض هلا بالصيف على مجموعة من السيارات بالتقسيط، مع تقديم تخفيض كبير على الدفع النقدي، ومن الموديلات التي يشملها العرض:

سيارة هوندا CR-V ، وسيارة هوندا أكورد، وسيارة هوندا سيتي LX SPORT 2021، وسيارة أوديسي LX 2021.

عروض شركة الوعلان للتجارة جيلي

تقدم شركة الوعلان للتجارة بالتعاون مع مصرف الراجحي عرض على عدد من سيارات جيلي 2022، بتقسيط يبدأ من 828 ريال سعودي، وبدون أي رسوم إدارية أو رسوم تمويل وبدون دفعة أولى.

كما تقدم عروض وتنزيلات خاصة للدفع النقدي، وتضمن وكالة الوعلان السيارات لمدة 5 سنوات، مع سنة صيانة مجانية.