نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم لمدة 5 أيام فقط بداية من يوم الاثنين القادم 14 يونيو 2021 أو حتي نفاذ الكمية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم ، يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أخر عروض العثيم الاثنين الذي دائما يقدم خصومات جبارة على الكثير من المنتجات المختلفة، ومن أهم الخصومات التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم هي خصومات على المنتجات الغذائية المختلفة مثل اللحوم والجبن والألبان، وأيضا الكثير من التخفيضات على الحلويات والأدوات المنزلية المختلفة، وأيضا عروض العثيم الترويجية على أدوات المطبخ المختلفة، كما تقدم أسواق عبد الله العثيم عروض مميزة جدا على الجوالات والشاشات، وسوف تستمر هذه العروض بداية من يوم الاثنين القادم 14 يونيو 2021 ولمدة خمس أيام فقط أو حتي نفاذ الكمية، سارعوا بالشراء للاستفادة من هذه العروض المميزة والجبارة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على عروض يوم الاثنين العثيم على الكثير من المنتجات المختلفة، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

عروض العثيم للجوالات والشاشات

تأتي الشاشات والجوالات من ضمن عروض العثيم بأسعار مميزة جدا، أنتهز هذه الفرصة المميزة وأقتني الهواتف والشاشات بأسعار تنافس الأسواق الأخري، وهذه هي العثيم عروض الاثنين للجوالات والشاشات :

جوال تكنو بي سي 1، بسعر 339 ريال سعودي .

عروض الجوالات في العثيم على جوال شياومي 9 أي، سعة 32 جيجا، بسعر 369 ريال سعودي .

على جوال شياومي 9 أي، سعة 32 جيجا، بسعر 369 ريال سعودي . جوال هواوي نوفا 7 أي، سعة 128 جيجا، بسعر 899 ريال سعودي .

عروض يوم الاثنين العثيم على جوال فيفو واي 20 اس، سعة 128 جيجا، بسعر 795 ريال سعودي .

على جوال فيفو واي 20 اس، سعة 128 جيجا، بسعر 795 ريال سعودي . شاشة اور ال اي دي سمارت 55، بسعر 1599 ريال سعودي .

شاشة اور ال اي دي 43، بسعر 849 ريال سعودي .

عروض العثيم شاشات امبيكس سمارت 50، بسعر 1499 ريال سعودي .

امبيكس سمارت 50، بسعر 1499 ريال سعودي . عروض العثيم على الشاشات أرو أل أي دي 32، بسعر 629 ريال سعودي .

عروض العثيم تحت شعار ( برد صيفك )

تقدم أسواق عبدالله العثيم عروض وتخفيضات مميزة بمناسبة قدوم فصل الصيف على الكثير من المنتجات المختلفة، وهذه هي عروض العثيم تحت شعار ( برد صيفك ) :

عروض العثيم الإسبوعية على مروجة جيباس استاند، بسعر 125 ريال سعودي .

على مروجة جيباس استاند، بسعر 125 ريال سعودي . مكيف صحراوي دوتس، بسعر 299 ريال سعودي .

مكيف جيباس صحراوي، بسعر 349 ريال سعودي .

العثيم عروض على براد ماء أرو حار وبارد، بسعر 299 ريال سعودي .

على براد ماء أرو حار وبارد، بسعر 299 ريال سعودي . مروجة كليك أون صندوق، بسعر 65 ريال سعودي .

مروحة دوتس للمكتب، بسعر 79 ريال سعودي .

تخفيضات العثيم على براد ماء كليك أون، بسعر 349 ريال سعودي .

على براد ماء كليك أون، بسعر 349 ريال سعودي . حبحب، بسعر 0.95 ريال سعودي للكيلو .

مانجو سمكة، بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو .

شمام محلي، بسعر 1.95 ريال سعودي للكيلو .

عروض العثيم الترويجية على شراب تانج برتقال، 2 كجم، بسعر 44.95 ريال سعودي، بدلا من 61.95 ريال سعودي .

على شراب تانج برتقال، 2 كجم، بسعر 44.95 ريال سعودي، بدلا من 61.95 ريال سعودي . بيبسي بلاستيك، 2 حبة، 2 لتر، بسعر 14.50 ريال سعودي .

فراولة داري مجمد، 1 كجم، بسعر 7.95 ريال سعودي، بدلا من 12.25 ريال سعودي .

عروض المياه في العثيم ، مياه نوفا 24*200 مل، بسعر 9.95 ريال سعودي .

، مياه نوفا 24*200 مل، بسعر 9.95 ريال سعودي . بيرة موسي زجاج، 6*330 مل، بسعر 28.25 ريال سعودي، بدلا من 29.95 ريال سعودي .

أيسكريم كون زون فانيليا 500 مل، بسعر 14.95 ريال سعودي، بدلا من 21.95 ريال سعودي .

عروض العثيم الطازج

تقدم عروض العثيم تخفيضات جبارة على الطازج من اللحوم والدجاج والمفروم، وهذه هي عروض عبدالله العثيم على المنتجات الطازجة :

لحم غنم سواكي بالعظم، بسعر 49.95 ريال سعودي للكيلو .

لحم غنم روماني بالعظم، بسعر 45.95 ريال سعودي للكيلو .

عروض الطازج العثيم على لحم حاشي بالعظم، بسعر 27.95 ريال سعودي للكيلو .

على لحم حاشي بالعظم، بسعر 27.95 ريال سعودي للكيلو . لحم حاشي طازج بدون عظم، بسعر 37.95 ريال سعودي للكيلو .

لحم عجل بلدي بالعظم، بسعر 34.95 ريال سعودي للكيلو .

العثيم عروض الطازج على كبدة دجاج التنمية طازج 450 جمد، بسعر 3.50 للطبق .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذه المقالة الذي قدمنا فيها لكم عروض العثيم على الكثير من المنتجات المختلفة في المملكة العربية السعودية، وسوف تبدأ العروض الترويجية العثيم من يوم الاثنين القادم 14 يونيو 2021 وسوف تستمر لمدة 5 أيام فقط أو حتي نفاذ الكمية، سارعوا بالشراء للاستفادة من هذه الخصومات الضخمة التي يقدمها العثيم في السعودية .