شوف عروض بنده أقوى عروض الصيف الجديدة من هايبر بنده Hyper panda

مع قدوم فصل الصيف يدعو هايبر بنده عملائه للاستفادة بأقوى عروض بنده في فصل الصيف. والاستمتاع بأحدث العروض لهذا الأسبوع، حيث تبدأ العروض من يوم الأربعاء الموافق 28 شوال. وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 5 من ذو القعدة 1442 هـ أو حتى نفاذ الكميات المعروضة. وتتنوع المنتجات المقدمة كعادة الهايبر ما بين عروض على السلع الغذائية الأساسية التي لا يستغني عنها الكبير أو الصغير في المنزل، كما تتضمن تخفيضات على الزيوت واللحوم والمعلبات والمجمدات وغيرها. وتتوالى مفاجآت بنده لمتسوقيها بأقوى العروض الصيفية الرائعة.

عروض بنده الأسبوعية على اللحوم

احصلي على كيلو من اللحم البقري البرازيلي أو الكولومبي المقسم إلى مكعبات واصنعي مرق اللحم ووصفات مختلفة بسعر 25.95 ريال فقط.

اشتري كيلو من ستروجانوف بقري برازيلي أو كولومبي مقابل 38.95 ريال.

احصل على كيلو من روستو بقري برازيلي أو كولومبي بسعر 34.95 ريال.

كيلو من مكعبات اللحم البقري الأسترالي المبرد مقابل 38.95 ريال.

اصنعي المكرونة البشاميل ووصفات أخرى متميزة بشراء كيلو من اللحم البقري الأسترالي المفروم فقط مقابل 38.95 ريال.

إذا أردتِ عمل الكفتة المشوية بطعم مميز ورائع اشتري كيلو من الكفتة البقري الأسترالي بسعر 36.95 ريال فقط.



إذا كنت من عشاق النقانق الأسترالية يمكنك الآن شراء الكيلو بسعر 36.95 ريال.

احصلي على الدجاج المتبل وزن 600 جرام مقابل 8.95 ريال للحبة بدلاً من 14.50 ريال.

اصنعي أفضل الوصفات بكبد وقوانص وقلوب الدجاج حيث يعرض منتج اليوم بسعر 4.95 ريال للحبة وزن 300 جرام من القوانص أو القلوب. بينما يكون نفس السعر لوزن 400 جرام من الكبد.

أجدد تخفيضات هايبر بنده على الأسماك

يقدم الهايبر أسعار ممتازة للمأكولات البحرية في جميع فروعه داخل المملكة حيث يمكنك شراء كيلو من سمك بياض حمام بسعر 22.95 ريال سعودي.