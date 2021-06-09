نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تلفزيونات وأجهزة مطبخ بنص السعر من موقع أكسترا المملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تلفزيونات وأجهزة مطبخ بنص السعر من موقع أكسترا المملكة السعودية، لقد أصبحت جميع الأجهزة الكهربائية ذات سعر مرتفع، ويعود ذلك السبب في تطور التكنولوجيا ووجود تقنية الذكاء التي دخلت في صناعة جميع الأجهزة، ولكن موقع أكسترا يفتح دائمًا باب المساعدة حيث أنه يقدم بشكل تخفيضات خاصة جداً على جميع الأجهزة وبذلك لن تحتاج إلى شراء أي جهاز كهربائي سواء كان أو كبير أو صغير من أي مكان أخر.

تلفزيونات وأجهزة مطبخ بنص السعر من موقع أكسترا المملكة السعودية

سواء كنت تبحث عن فرصة تخفيض جيدة لشراء شاشة تلفزيون ذكية أو بعض أجهزة المطبخ الكهربائية، شركة أكسترا بالمملكة السعودية تقدم لك أفضل الفرص على الأطلاق، يمكن لك من خلالها شراء جهاز تلفاز بتخفيضات تصل إلى 60% وهذا يمكنك من الحصول على أفضل الأجهزة بسعر أقل من أكثر نصف القيممة الحقيقية للجهاز،

عروض وتخفيضات شاشات التلفزيون

لا شك أن جهاز التلفاز أصبح له أهمية ضرورية بكل منزل الآن وبالرغم وجود شبكة الإنترنت مازال وجوده ضروري، خصوصا بعد تطور التكنولوجيا الخاصة بها وإمكانية ربطها بشبكة الأنترنت، وأجهزة الهواتف الذكية وأيضًا إمكانية تحميل تطبيقات مشاهدة الأفلام والمسلسلات والألعاب والعديد من التطبيقات والبرامج الهامة.

يمكنك شراء جهاز تلفاز يعمل بالذكاء الاصطناعي من موقع أكسترا ماركة ال جي، مقاش 65 بوصة، وبدقة 4K، بسعر 8999 ريال بدلاً من سعر 25999 ريال.

شاشة تلفزيون ذكي ماركة سوني، مقاس 65 بوصة، بدقة 4K، بسعر 7495 ريال بدلاً من 15999 ريال.

تلفزيون يعمل بالذكاء الاصطناعي، ماركة سامسونج، مقاس 75 بوصة، مع دقة وضوح عالية جداً والوان فائقة الجودة، بسعر 14999 ريال بدلاً من 29999 ريال.

تلفزيون ماركة كلاس برو، مقاس بوصة، بدقة وضوح عالية، يعمل بنظام الأندرويد، بسعر 3899 ريال بدلاً من سعر 6599 ريال مع هدية مجانية من اختيار العميل.

شاشة تلفاز ماركة LG، تعمل بالذكاء الاصطناعي، بدقة 8K فائقة الوضوح، مقاس 88 بوصة، بسعر 99999 ريال بدلاً من سعر 219999 ريال.

خصومات أجهزة الكهربائية من أكسترا

تحتاج كل سيدة الكثير من أجهزة المطبخ الكهربائية الصغيرة لمساعدتها في إنجاز أعمالها اليومية بالمطبخ والتي بدونها سوف يكون الأمر أكثر صعوبة ومشقة، ولكنها أيضًا أصبحت باهظة الثمن، والآن مع موقع أكسترا يمكنك شرائها مع تخفيضات ضخمة تصل إلى 50%.

يمكنك شراء قدر ضغط لطهي الأرز سريعًا ماركة بلاك اند ديكر، بسعر 169 ريال بدلاً من 259 ريال.

ميكرويف ماركة LG يعمل بالذكاء الاصطناعي سعة 56 لتر، باللون الأسود والرمادي، بسعر 899 ريال بدلاً سعر من 1499 ريال سعودي.

جهاز كهربائي لتحمير الطعام بدون زيت، ماركة فيليبس، يعمل بنظام الهواء الساخن، سعة 4.1 لتر، متوفر باللون الأسود بسعر 249 ريال بدلاً من سعر 599 ريال.

كيتشن ماشين ماركة فيليبس، بقوة 1300 وات، متوفر باللون الفضي، بسعر 899 ريال بدلاً من 1599 ريال.

جهاز كهربائي لطحن الطعام ماركة اريتي، متوفر باللون الأرجواني، بسعر 49 ريال بدلاً من 238 ريال.

جهاز كهربائي لتقطيع الخضروات ماركة اريتي، باللون الأبيض والبرتقالي، بسعر 99 ريال بدلاً من 279 ريال.

فرن كهربائي ماركة كلاس برو، بقوة 2000 واط، وبسعة 45 لتر متوفر باللون الأسود بسعر219 بدلاً من 399.

ماجيك بوليت، خلاط نوتروبوليت، مكون من 12 قطعة، بقوة 900 وات بسعر 399 ريال بدلاً من 699 ريال.

هكذا نكون قدمنا تلفزيونات وأجهزة مطبخ بنص السعر من موقع أكسترا المملكة السعودية.