مكون فعال وسحري لتنظيف الشفاط بسهولة

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الشفاط يحتاج لعناية كبيرة وتنظيف مستمر ودائم لأنه يقوم بامتصاص جميع الدهون والأتربة والروائح الكريهة في المنطقة الموضوع بها، لهذا يجب على ربة المنزل قبل أن تنظف الشفاط أن تختار طريقة فعالة ومجربة للتنظيف، وتنظيفه بكل دقة لأنه كما ذكرنا صعب التنظيف، واليوم نقدم لكم مكون فعال وسحري لتنظيف الشفاط في مدة بسيطة ليعود كالجديد لشفط الدهون والأتربة مثل الجديد.
طرق تنظيف الشفاط في المنزل
يتكون الشفاط من عدة أجزاء مرتبطة ببعضها لهذا عندما تتراكم به الأتربة أو الشوائب أو الدهون يصعب إزالتها، ولكن على الرغم من ذلك هناك أكثر من طريقة لتنظيف الشفاط المنزلي بكل سهولة وبدون بذل مجهود أو طاقة كبيرة.
وواحدة من أسهل طرق تنظيف الشفاط هي رش كمية من الدقيق على الشفاط، وبعدها يتم خلعه وتفكيكه وتنظيف كل جزء من تلك الأجزاء على حدة باستخدام سلك المواعين، وبذلك سنلاحظ فرق شاسع في نظافة الشفاط في نفس الوقت.
مكون فعال وسحري لتنظيف الشفاط
كما وهناك طريقة أخرى بمكون لم يتوقعه أيًا منا من قبل، وتتم طريقة التنظيف باتباع الخطوات الآتية:
- نظرًا لأن الشفاط الكهربي يكون موضوع فوق البوتجاز مباشرةً في الكثير من الأوقات، فيجب علينا أولًا أن نتأكد من أن البوتجاز خالي من أي زجاج أو أواني.
- بعدها تفصل الكهرباء عن الشفاط بشكل تام لكي يتم التنظيف بكل آمان وسلامة.
- أما عن المكون السحري فهو الصابون حيث نقوم باستخدام فوطة مبللة بماء مخلوط بالصابون السائل وتنظيف جميع أجزاء الشفاط والتركيز على المناطق ذات الأوساخ الأكثر وفركها جيدًا حتى تزال.
- كما ويمكن استبدال تلك الطريقة واستخدام بخار الماء وجعله يتصاعد على الشفاط وهو بدوره يقوم لتذويب الدهون وإزالتها سريعًا.
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