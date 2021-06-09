نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل تجميعة كمبيوتر للألعاب 2021 بسعر رخيص في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب عدد كبير من الأشخاص في معرفة أفضل تجميعة كمبيوتر للألعاب 2021 بسعر رخيص حيث أن أسعار التجميعات اختلف بشكل كبير، ومستمر في التغيير خاصة في الزيادة وبالتحديد كروت الشاشة الخارجية والتي تشهد أرتفاع كبير بشكل مستمر حتى بلغ سعر بعض الكروت إلي ضعف السعر الأصلي الخاص بها.

أفضل تجميعة كمبيوتر للألعاب 2021 بسعر رخيص

بعد ارتفاع اسعار كروت الشاشة أصبح الكثير في حيرة من عدم القدرة علي الحصول علي تجميعة ذات إمكانيات مميزة وبسعر مناسب وتعد فئة الـ 11000 جنية من أكثر الفئات طلبا من جانب الباحثين عن تجميعة كمبيوتر للالعاب في الفئة المتوسطة، ولذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال أفضل خيار يمكنك اللجوء إليها للحصول على ارخص تجميعة PC العاب في عام 2021.

المعالج CPU

في هذه الفئة هناك خياران فقط من الأفضل هو اختيار ما يناسبك من بينهم وهما معالج Ryzen™ 3 3100 من شركة AMD ومعالج Core i3 10100 من شركة Intel وتعد هذة المعالجات من أقوى المعالجات في تشغيل الالعاب والتي سوف تساعدك في تشغيل كافة الألعاب التي تريدها، ويمكنك الذهاب إلي معالج i3 10100 حيث سوف يعطيك اداء رائع ومميز للغاية في الالعاب، ويتوفر سعر معالج i3 10100 في الأسواق حوالي 1950 جنية مصري ويعادل حوالي 124 دولار.

لوحة أم Motherboard

يمكنك اختيار لوحة أم اقتصادية ويمكنك استخدام GIGABYTE H410M S2H وهي تحتوي علي جميع المتطلبات الأساسية التي سوف تساعدك في تشغيل معالجات شركة إنتل الجيل العاشر، قد لا تحتوي اللوحة الأم هذه على مميزات اضافية ولكن يرجع ذلك إلي سعرها فهي من أرخص لوحات الأم التي يمكنك الحصول عليها حيث يقدر سعرها حوالي 1450 جنية مصرى، وبالدولار حوالي 92 دولار أمريكي.

الرامات RAM

يمكنك استخدام واحدة من أفضل الرامات المتوفرة وهي G.SKILL RipjawsV 16GB (2×8) DDR4 3200 والتي تعطي سرعة رائعة على معالجات أنتل ايضا معالجات AMD وتعطيك الرامات السرعة الكاملة الخاصة بها على معالج أي ام دي علي عكس معالجات انتل وسعر الرامات هو 1500 جنيه مصري ويعادل بالدولار حوالي 95 دولار.

هارد SSD

يمكنك استخدام هارد Transcend SSD 230s المميز والذي يعد من أفضل أنواع الـ SSd التي يمكنك شرائها بسعر 450 جنية ويعد هذا الهارد من أرخص الهاردات التي يمكنك الحصول عليها والتي تعطيك استقرار في السرعة والأداء بشكل كبير عن الكثير من الهاردات المختلفة الأخري.

كارت الشاشة Graphics Cards

من كروت الشاشة المميزة التي يمكنك الحصول عليها بسعر 4700 جنيه مصري وهو كارت evga gtx 1660 super فهو من الكروت المميزة، ومن المميزات المتوفرة بة انة لا يحتوي علي صوت مزعج نهائيًا.

الكيسة Computer Case

بالنسبة للكيسة الخاصة بـ التجميعة يمكنك اختيار واحدة من أفضل الكيس التي تعطي تهوية رائعة للكمبيوتر وهي cooler master cmp 500 ويمكنك أضافة باور 600 واط سوف يؤدي الغرض وسيكون متناسب مع جميع قطع التجميعة الأخري، وسعرها حوالي 1500 جنية مصري ويعادل بالدولار حوالي 95 دولار.

في النهاية بلغ سعر التجميعة حوالي 11550 جنيه مصرى وبالدولار 735 دولار. ويختلف سعر القطع بشكل كبير عن المكان الذي ستقوم بالشراء منة وقد يصل سعر التجميعة في النهاية حوالي 11 ألف جنية مصري فقط وتعد هذة أفضل تجميعة يمكنك الحصول عليها بهذا السعر حاليا في هذه الفئة.