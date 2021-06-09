شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 55% لمدة 4 أيام تسوق الآن

عروض بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، هايبر بنده من المتاجر المفضلة لدى الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية نظراً لأنه يقدم كل شيء تحتاج إليه سواء كانت أدواء منزلية كعجانة مولينكيكس وغلاية فيليبس ومقلاة كليك أون وغير ذلك أو منتجات غذائية بمختلف أنواعها مثل منتجات الألبان واللحوم والدواجن وإليكم في هذا المقال أفضل عروض هايبر بنده.

عروض بنده الأسبوعية

قامت سلسلة فروع بنده بعمل تخفيضات على المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والجوال وجميع المنتجات لشهر يونيو لكي يتمكن العملاء من شراء مستلزماتهم الشهرية بأسعار مخفضة في متناول الجميع كل ما عليك هو قراءه العروض ويمكنك الحصول عليها من فروع بنده المنتشرة في المملكة العربية السعودية.

خصومات بنده في السعودية:

وصل سعر سكر ناعم الأسرة إلى 5 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 9.95 ريال سعودي.

زيت طبخ هناء وصل سعره إلى 5 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 13.50 ريال سعودي.

أكياس شاي ربيع المذاق الأقوى وصل سعره إلى 5 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 14.95 ريال سعودي.

صدور دجاج طرية رويال وصل سعره إلى 20 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 53.90 ريال سعودي.

لبنة تركية بينار وصل سعرها إلى 15 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 32.95 ريال سعودي.

طحين فاخر كويتي وصل سعره إلى 20 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 29.70 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم