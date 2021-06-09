نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 55% لمدة 4 أيام تسوق الآن في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية في المملكة العربية السعودية، هايبر بنده من المتاجر المفضلة لدى الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية نظراً لأنه يقدم كل شيء تحتاج إليه سواء كانت أدواء منزلية كعجانة مولينكيكس وغلاية فيليبس ومقلاة كليك أون وغير ذلك أو منتجات غذائية بمختلف أنواعها مثل منتجات الألبان واللحوم والدواجن وإليكم في هذا المقال أفضل عروض هايبر بنده.
عروض بنده الأسبوعية
قامت سلسلة فروع بنده بعمل تخفيضات على المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية والجوال وجميع المنتجات لشهر يونيو لكي يتمكن العملاء من شراء مستلزماتهم الشهرية بأسعار مخفضة في متناول الجميع كل ما عليك هو قراءه العروض ويمكنك الحصول عليها من فروع بنده المنتشرة في المملكة العربية السعودية.
خصومات بنده في السعودية:
- وصل سعر سكر ناعم الأسرة إلى 5 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 9.95 ريال سعودي.
- زيت طبخ هناء وصل سعره إلى 5 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 13.50 ريال سعودي.
- أكياس شاي ربيع المذاق الأقوى وصل سعره إلى 5 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 14.95 ريال سعودي.
- صدور دجاج طرية رويال وصل سعره إلى 20 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 53.90 ريال سعودي.
- لبنة تركية بينار وصل سعرها إلى 15 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 32.95 ريال سعودي.
- طحين فاخر كويتي وصل سعره إلى 20 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 29.70 ريال سعودي.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على حليب مجفف أنكور اليومي وصل سعره إلى 20 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 41.95 ريال سعودي.
- مياه فوفا وصل سعرها داخل هايبر بنده إلى 20 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 38 ريال سعودي.
- كفتة بقري كولومبي وصل سعره إلى 5 ريال سعودي.
- نقانق بقري كولومبي وصل سعرها إلى 5 ريال سعودي.
- روستو بقري كولومبي برازيلي وصل سعره إلى 15 ريال سعودي.
- مفروم بقري برازيلي، كولومبي قليل الشحم وصل سعره إلى 25.95 ريال سعودي.
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