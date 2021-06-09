نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم في اسواق العثيم السعودية عروض اليوم وحتى 14 يونيو في جميع الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتصدر مجموعة محلات اسواق العثيم كمجوعة هايبر محلات في المملكة العربية السعودية للبيع بسعر التجزئة قائمة المحلات الأكثر مبيعا، وذلك لإنفرادها ببيع منتجات عالية الجودة، ولا تغير أبدا من جودتها فثبتت على المكانة المحتلاها منذ عشرات السنين في دول الخليج عامةً.

عروض اسواق العثيم اليوم وحتى أسبوع

تتميز عروض العثيم لهذا الأسبوع بالتنوع الفائق كالعادة، حيث تقدم تشكيلة كاملة من جميع المنتجات الهامة لكل منزل مثل: عروض اللحوم والأسماك، عروض عالدجاح بأنواعه، تخفيضات الصيف ومستلزماته، وتخفيضات أخرى على جميع المقبلات والسناكس، وتنزيلات مستمرة على الخضروات والفواكه الطازجة، وأخرى على ألعاب الأطفال والملابس، وأخرى على الأحذية والكابات.

عروض العثيم لهذا الأسبوع

عروض متنوعة من العثيم اونلاين ومن خلال زيارة الفروع على: الخضراوات الطازجة مثل: البصل، والطماطم، والخيار، والبطاطس، وغيرها من أنواع شتى من الخضراوات الطازجة وكذلك المجمدة، كما تجدزن أيضا عروض كثيرة على فواكه العثيم الصيفية، ومنها: التفاح، والموز، والكمثرى، والكرز، والمانجو وغيرها من أجود الأنواع كما هو موضح في الصور مفصلة بالأسعار.

عروض متنوعة أخرى

عروض متنوعة على اللحوم

تجدون عروض عديدة من أسواق العثيم مثل: تخفيضات على لحم الغنم بالعظم، وتنزيلات متعددة على اللحم الغنم الروماني بالعظم، وغيرها من العروض على اللحم الحاشي بالعظم، ومنها تخفيضات على اللحم الحاشي بدون عظم، وعروض متعددة على لحم العجل البلدي، وعروض على لحم العجل الباكستاني بعظم وبدون، وعروض على كبدة دجاج التنمية، وتخفيضات على المفروم البرازيلي، وعروض على الدجاج الكامل من التنمية.

كما يوجد في جميع الفروع عروض على الأجبان، والألبان ومنها: عروض على الجبن الدنماركي من hali هالي، وأيضا على الجبن الدوبل كريم، وعروض على الدجاج من لي بون الـ 2 كيلو بسعر الكيلو، وعلى الأرز البسمتي، واللبنة وغيرها من منتجات هايبر العثيم.

ويمكنكم الإستفادة من عروض العثيم الأسبوعية يوم الإثنين من كل أسبوع، ولمدة أسبوع بجميع فروعه بالمملكة العربية السعودية، وجميع دول الخليج، كما يمكنكم الإستفادة منها اونلاين، كما يمكنكم طلبهم على الخط الساخن لهم 19279، ومن الهام معرفة مواعيد عملهم، والتي تبدأ من 4:00 مساءا الى 12:00 ص الجمعة؛ من 2:00 م الى 12:00 صباحا، وذلك بجميع الفروع.