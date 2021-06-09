شوف عروض ساكو الأسبوعية خصومات من 30 ل 50% لفترة محدودة

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عروض ساكو الأسبوعية من خلال متجر ساكو يمكننا شراء الكثير من مستلزمات المنزل على سبيل المثال طقم أواني الطهي وصانعة السمبوسة والمقلاة الهوائية وغير ذلك من احتياجات المنزل، كما أن متجر ساكو قام بتقديم تخفيضات تصل إلى 50% على كافة المنتجات المقدمة منه، وإليكم في السطور القادمة أفضل عروض متجر ساكو. عروض ساكو الأسبوعية خصومات ساكو 2021م تخفيضات ساكو وصل سعر طقم أواني الطهي “7 قطع” إلى 349 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 459.75 ريال سعودي.

خصومات ساكو اليوم طقم أواني للطهي “9 قطع” وصل سعره إلى 479 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 599 ريال سعودي.

طقم أواني للطهي “11 قطعة” وصل سعره إلى 299 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 399 ريال سعودي.

طقم أواني للطهي “10 قطع” وصل سعره إلى 339 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 438 ريال سعودي.

طقم قدور 3 قطع ألومنيوم وصل سعره إلى 55 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 72.25 ريال سعودي.

طقم أواني من قطعتين وصل سعره إلى 45 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 63.25 ريال سعودي. تخفيضات ساكو السعودية تنزيلات ساكو على مقلاة بغطاء 24 سم فولاذ وصل سعرها إلى 39 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 50.25 ريال سعودي.

عروض ساكو اليوم مقلاة صينية 14 بوصة مقاومة للالتصاق وصل سعرها إلى 135 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 169.75 ريال سعودي.

خصومات ساكو مقلاة كلاسيكية 9.5 بوصة مقاومة للالتصاق وصل سعرها إلى 75 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 89.75 ريال سعودي.

مقلاة عميقة سوداء 28 سم ألومنيوم وصل سعرها إلى 149 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 197 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض ساكو الأسبوعية خصومات من 30 ل 50% لفترة محدودة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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