شوف عروض بنده أقوى عروض الصيف لمدة أسبوع كامل على جميع الأجهزة المختلفة Panda Offers

عروض بنده أقوى عروض الصيف من هايبر بنده على جميع الأجهزة المختلفة سواء كانت إلكترونية هواتف ذكية وملحقاتها، وشاشات إلكترونية، وأجهزة كهربائية، ومنزلية،وأجهزة للعناية بالشعر والجمال كل هذا وأكثر تجده في جميع المتاجر في جميع الفروع في المملكة العربية السعودية والجيد في هذا تجد أن جميع العروض تستمر لمدة أسبوع كامل، وتجد أن أقوى العروض بدأت اليوم الأربعاء الموافق 9 يونيو وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021، ونلاحظ أن هناك الكثير من المتاجر الأخرى التي تتنافس معها على الخصومات المقدمة على الأجهزة ومن أكثر المنافسين لها هي متاجر اكسترا التي تقدم عروض كبيرة أيضاً على الأجهزة.

عروض بنده أقوى عروض الصيف الرائعة هذا الأسبوع على الهواتف الذكية

تستمر بنده في تقديم أقوى الخصومات، والآن يقدم هايبر بنده تخفيضات صيفية على جميع المنتجات في كل الفروع السعودية.

هاتف لينوفو كي 13، سعة الجهاز الداخلية 32 جيجابايت، وسعة وسرعة الرام هة 2 جيجابايت،

ومقاس الشاشة 6.5 بوصة، بشريحتين، وفور جي، بسعر 399 بدلاً من 449 ريال سعودي، ووفر 50 ريال على الجهاز عند الشراء.

ومقاس الشاشة 6.5 بوصة، بشريحتين، وفور جي، بسعر 399 بدلاً من 449 ريال سعودي، ووفر 50 ريال على الجهاز عند الشراء. خصم 180 ريال على هالتف سامسونج أي 21 أس، بسعة داخلية 64 جيجابايت،

وسعة وسرعة الرام 4 جيجابايت، وشاشة مقاس 6.5 بوصة، بسعر 649 ريال بدلاً من 829 ريال سعودي.

وسعة وسرعة الرام 4 جيجابايت، وشاشة مقاس 6.5 بوصة، بسعر 649 ريال بدلاً من 829 ريال سعودي. هاتف سامسونج أي 02، سعة الجهاز الداخلية 32 جيجابايت، وسرعة الرام 3 جيجابايت، بسعر 425 ريال سعودي.

خصم 250 ريال على هاتف نوفا 7 أي، بسعة داخلية 128 جيجابايت، وسرعة الرام 2 جيجابايت، بسعر 899 ريال بدلاً من 1149 ريال سعودي.

جوال هواوي واي 7 أي، سعة الداخلية 128 جيجابايت، ومساحة الذاكرة العشوائية رام 4 جيجابايت، مقاس الشاشة 6.67 بوصة بسعر 729 ريال.

تخفيض 240 ريال على تابلت لينوفو 6505 إم، بسعة داخلية 64 جيجابايت،

ومساحة الذاكرة العشوائية رام 4 جيجابايت، وشاشة مقاسها 6.9 بوصة، بسعر 639 ريال بدلاً من 879 ريال سعودي.

ومساحة الذاكرة العشوائية رام 4 جيجابايت، وشاشة مقاسها 6.9 بوصة، بسعر 639 ريال بدلاً من 879 ريال سعودي. خصم 300 ريال على جهاز أبل أيباد 8 (2020)، بشاشة مقاسها 10.2 بوصة،

وسعة الجهاز الداخلية 128 جيجابايت، بسعر 1899 ريال بدلاً من 2199 ريال سعودي.

وسعة الجهاز الداخلية 128 جيجابايت، بسعر 1899 ريال بدلاً من 2199 ريال سعودي. خصم كبير 700 ريال على تلفزيون تي سي إل، مقاس الشاشة 65 بوصة،

ودقة وضوح عالية الجودة 4k، بسعر 2799 ريال بدلاً من 3499 ريال سعودي.

خصومات الصيف من هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية

تخفيضات هايبر بنده المستمرة بأقوى الخصومات في الصيف على الأجهزة الكهربائية والجمالية لكل عملائها.