مسابقة الحلم والاشتراك للفوز بربع مليون دولار أمريكي 2021

مسابقة الحلم والتي تعد من أشهر المسابقات التليفزيونية التي يتم تقديمها في الوطن العربي وذلك عبر شاشة قناة mbc1 حيث يتم تقديم تلم المسابقة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً مع الحفاظ على شهرتها الواسعة وذلك بفضل ما تتمتع به من مصداقية عالية كما تقدم جوائز نقدية كبيرة لجميع المشتركين حيث يصل مجموع الجوائز التي تقدمها المسابقة إلى أكثر من ثلاثة ونصف مليون دولار أمريكي تم سحب ثلاثة جوائز منها منذ بداية عام 2021 جاءت قيمة كل حلم بالترتيب 125 ألف دولار، ربع مليون دولار، نصف مليون دولار وينتظر المشتركون السحب القادم وسوف يكون بقيمة ربع مليون دولار ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم كيفية الاشتراك بالمسابقة وأرقام الاشتراك الخاصة بالدول.

كيفية الاشتراك بالمسابقة

يمكن الاشتراك بالمسابقة وتحقيق حلم الفوز من خلال مجموعة من الخيارات ومنها التالي:

يقوم المشترك بإرسال رسالة نصية بها كلمة حلم أو dreem للرقم المرادف لبلده وبعدها سوف يتلقى رسالة ترحيب بها سؤال يقوم بالإجابة عليه وإرسال الإجابة إلى نفس الرقم وبذلك يكون تم الاشتراك بالمسابقة وتتزايد فرص الفوز كلما زاد عدد الإجابات الصحيحة للمشترك.

كما يمكن الاشتراك من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وذلك من متجر أبل واندرويد حيث يتوجب على المشترك بعد تحميل التطبيق بتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

او من خلال الاتصال بالرقم الموحد للبرنامج الخاص بالمسابقة من كافة الدول العربية دون دولتي اليمن وسوريا 008821622775627.

أرقام الاشتراك بمسابقة الحلم

السعودية: 65044.

الإمارات: 4848 أو من خلال رقم: 4400.

الأردن: 97989 أو من خلال رقم: 96909.

العراق: 4734 أو من خلال رقم: 2180 أو من رقم: 6983.

فلسطين: 37890 أو من خلال رقم: 6750.

عمان: 91225 أو من خلال رقم: 91980.

قطر: 92095.

الكويت: 4141.

البحرين: 94000.

تونس: 85988.

المغرب: 9008.

وكان قيمة السحب الماضي نصف مليون دولار أمريكي فاز بها محمد طارق عبد الوهاب المواطن المصري المقيم بالمملكة ولم يتم الإعلان عن موعد السحب القادم ولكن تم الاعلان عن قيمته كما ذكرناها مسبقاً وعلى كل متسابق يريد الفوز بالحلم القادم أن يضاعف فرص فوزه من خلال المزيد من الإجابات الصحيحة للأسئلة التي يتلقاها ونتمني التوفيق لكافة المشتركين