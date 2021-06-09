نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاربعاء الموافق 9 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض العثيم اليوم التي تعد من افضل العروض داخل المملكة العربية السعودية حيث تقدم جميع المنتجات الغذائية من فواكه وخضروات طازجه وجميع انواع اللحوم والأسماك وجميع أنواع المعلبات الغذائية والبقوليات بمختلف أنواعها وجميع الأجهزة المنزلية بتخفيضات كبيره جدا والتي تصل الي 50% حيث تستمر لمده أسبوع فقط فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات قبل نفاذ الكميه المحددة من متاجر وأسواق العثيم.

عروض العثيم اليوم

تحتوي عروض العثيم اليوم علي العديد من الحلويات والمكسرات حيث تقدم تورته صغيره بسعر 21.59 ريال سعودي ومعجنات مشكله بسعر 29.59 ريال سعودي و بسكويت بالتمر بسعر 12.59 ريال سعودي كما تحتوي أيضا علي ارز بسمتي بسعر 48.59 ريال سعودي و زيت الزيتون بسعر 8.95 ريال سعودي و و ورق العنب و المشروبات الغازية.

تشمل عروض العثيم جميع أنواع الفواكه حيث تحتوي علي تمر انتاج النخيل بسعر 12.59 ريال سعودي و ليمون اخضر بسعر 5.95 ريال سعودي و طماطم بسعر 4.59 ريال سعودي و مشمش بسعر 7.95 ريال سعودي كما تحتوي علي الخوخ و البرقوق و الكمثري و البرتقال و المانجوا و الأناناس.

تشمل عروض العثيم اليوم جميع الأجهزة المنزلية حيث تقدم في عروضها الأسبوعية مروحه و مبرد المياه و العديد من أدوات الطهي أيضا والتي تحتاجها كل النساء بخصومات تصل الي 50%

تحتوي عروض العثيم اليوم علي جميع أنواع المكسرات الهامة والمفيدة والتي يحبها الجميع الصغار والكبار حيث تقدم الزبيب واللوز واللب وجوز الهند و ايضا الفشار والقهوه وجميع انواع البقوليات كالعدس والفول.

كانت هذه عروض العثيم اليوم 9 يوينو والتي قدمناها لحضراتكم من خلال مجله العروض والتي تحتوي علي جميع السلع الغذائية والأدوات الكهربائية والمنزلية وجميع مستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والنساء و المنظفات والمساحيق حيث تستمر هذه العروض لمده أسبوع فقط في جميع متاجر وأسواق عبدلله العثيم في جميع المدن فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات قبل نفاذ الكميه.