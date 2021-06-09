نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم الاربعاء الموافق 9 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض هايبر بنده اليوم حيث هناك إقبال كبير جدا من جميع المواطنين في مختلف مدن المملكة العربية السعودية لمعرفه تلك العروض حيث تحتوي علي جميع المنتجات الغذائية من فواكه وخضروات طازجه وجمع أنواع الأسماك واللحوم بخصومات كبيره والتي تصل إلى 50% كما تقدم أيضا جميع أنواع الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية التي يحتاجها كل بيت حيث تستمر هذه العروض لمده أسبوع فقط أو حتي نفاذ الكميه المحددة.

عروض هايبر بنده اليوم

تحتوي عروض هايبر بنده علي الحلاوة الطحينية و البسطرمه الحلواني و صدور دجاج مدخن بسعر 70.59 ريال سعوديو جبن موزاريلا كما تحتوي أيضا علي جميع أنواع المكسرات كالذبيب بسعر 16.59 ريال سعوديو بذور دوار عباد الشمس و البن المحمص و الكمون و المكسرات المشكلة و الجوز الأمريكي.

تقدم عروض بنده وهايبر بده في جميع متاجرها جبن قليل الدسم بسعر 18.59 ريال سعودي و وزيتون اخضر مغربي بسعر 18.59 ريال سعودي و مخلل خضار بسعر 4.59 و مربي التوت الشامي بسعر 13.95 ريال سعودي و لبنه المراعي و الجبن الرومي.

تضم عروض هايبر بنده اليوم جميع أنواع الاسماك حيث تحتوي علي الجمبيري بسعر 69.59 ريال سعودي و والجمبري المنظف و بياض حمام و شعور كبير بسعر 24.59 ريال سعودي واللحوم بمختلف انواعها حيث تحتوي علي مكعبات اللحم البقري البرازيلي بسعر 25.59 ريال سعودي و المفروم البقري و الكفتة البقري الاسترالي بسعر 36.59 ريال سعودي.

كانت هذه عروض هايبر بنده اليوم الأربعاء 9 يونيو والتي تنهي بعد أسبوع لذالك سارعوا في الاستفادة من تلك الخصومات الكبيرة والمتنوعة علي مختلف المنتجات والاستفادة من تلك التخفيضات قبل نفاذ الكميه المحددة.

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