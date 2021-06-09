شوف فيفو اكس 60 vivo x الجديد بمفهوم جديد للتصوير الجغرافي من جرير

فيفو اكس 60 من اهم الهواتف التي تم إصدارها حديثا بالمملكة والتي أعلنت عنه مكتبه جرير عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة، كما تم الإعلان حديثا أيضا عن ريلمي 8 برو الجديد والتعرف علي اهم مميزاته ومواصفاته وسعره الجديد بالأسواق وعن هاتف شاومي ردمي نوت 10 5 جي الجديد ومعرفه سعره ومواصفاته مكتبه جرير. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف علي الهاتف الجديد ومواصفاته ومميزاته وسعره الحالي بمكتبه جرير.

مواصفات فيفو اكس 60

كما تم الإعلان عن مواصفات الهاتف والتي يمكن الحصول علي الهاتف بها والتي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:

أبعاد الهاتف 159.6×75×7.4 ملي ويزن 176 جرام.

الهاتف مصنوع من خامه البلاستيك.

يدعم الهاتف مكان لتركيب شريحتين اتصال من نوع نانو.

شاشه الهاتف من نوع amoled وتأتي بحجم 6.56 انش وتحتل نسبه 87.4% من المساحة الأمامية كما تتميز بدقه 1080×2376 بكسل ودعمها لكثافه بكسلات تصل إلي 398 بكسل بالإضافة إلي طبقه حماية عليها وبالتالي من نوع corning gorilla glass.

نظام تشغيل الهاتف اند رويد 11.

معالج الهاتف من نوع كولاكم snapdragon 870 5g بتكنولوجيا 7 نانو ومعالج رسومي اخر من نوع adreno 650.

كذلك الهاتف لا يدعم مكان لتركيب كارت ميموري.

سعه تخزين الهاتف والمتوافر بالمكتبة تنقسم إلي إصدارين وهما:

الأول x60 بسعة 256 جيجا وذاكره رام 8 جيجا. الثاني x60 pro بسعة 256 جيجا وذاكره رام 8 جيجا.

السماعات الخارجية للهاتف تأتي من نوع استريو.

لا يدعم الهاتف مخرج لسماعات الأذن الخارجية.

الهافت يدعم مستشعر بصمه مدعم اسفل الشاشة بالإضافة إلي بصمه فتح بالوجهة.

بطاريه الهاتف تأتي بحجم 4300 ملي أمبير بالإضافة إلي شاحن سريع بقوه 33 وآت.

الألوان التي متوافره بالمكتبة الآن اللون الأسود و الأزرق.

سعر vivo x60 بمكتبه جرير

كما في الوقت الحالي تم الإعلان عن سعر الهاتف من المكتبة والذي يمكن الحصول عليا حاليا بالمكتبة. والآن سوف نقوم بتوضيح الأسعار مع سعه التخزين المتوافرة بالمكتبة وهي: