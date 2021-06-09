شوف عروض طيران الإمارات للمسافرين من السعودية على مختلف الدرجات

في الفترة الأخيرة قام طيران الإمارات بتقديم مجموعة من العروض بأسعار مختلفة وذلك للوافدين أو المسافرين من المملكة العربية السعودية حيث يمكن للوافدين من وإلى المملكة العربية السعودية القادمين في عطلة أو الذاهبين لزيادة الأقارب الاستفادة من تلك العروض المقدمة على مختلف الدرجات ولأماكن مختلفة ورائعة تصلح لعطلة، تابعونا لتعرفوا التفاصيل.

عروض طيران الإمارات

مميزات هذه الشركة:

يتميز نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي بأنه من أفضل خطوط الطيراتن في العالم.

حصل هذا الطيران على العديد من جوائز عالمية.

يوفر أكثر من 4500 قناة مرئية ومسموعة في الطائرة.

يتميز بالخدمة الممتازة كما يقدم أفضل المأكولات الصحية واللذيذة والمتقنة الصنع.

توفر العديد من العروض الممتازة للعملاء ويمكن الحصول عليها من خلال الاتصال على أرقام خدمة العملاء.

يمكن الحصول على العروض بكل سهولة من خلال الدخول على الموقع الرسمي والحجز دون الحاجة إلى النزول.

عروض طيران الإمارات للسعوديين:

عروض الدرجة السياحية:

قامت الشركة بتقديم علىوض على الدرجة السياحية للمسافرين.

الرحلات إلى دبي تبدأ من 1038 ريال سعودي.

يمكن السفر إلى جاكرتا بتكلفة تبدأ من 2583 ريال.

يمكنك ركوب الطيارة إلى المالديف بسعر يبدأ من 2732 ريال سعودي.

كما يمكنك الذهاب إلى الدار البيضاء بسعر2851 ريال.

يوجد أيضاً رحلات إلى نيويورك بسعر 3811 ريال.

عروض درجة رجال الأعمال:

أسعار درجة رجال الأعمال تبدأ من 4699 ريال سعودي وذلك للسفر إلى دبي.

يمكن السفرإلى جاكارتا بسعر 7437 ريال.

أسعار رحلات المالديف تبدأ من 7398 ريال.

يمكن السفر إلى الدار البيضاء بسعر 9457 ريال على تلك الدرجة.

توفر الشكرة رحلات إلى نيويورك بسعر يبدأ من 15987 ريال.

تم فتح باب الحجوزات بتلك العروض منذ عدة أيام وستظل حتى يوم الثاني عشر من ينيو لتبدأ الرحلات في الأقلاع حتي يوم الثلاثين من يونيو.