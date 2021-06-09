نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض موبايلي السعودية اليوم 10/6/2021 في المقال التالي
نوفر لكم أقوى عروض موبايلي السعودية على الباقات والإكسسوارات والأجهزة اللوحية والهواتف الحديثة لا تفوت الفرصة وكن واحدًا من مئات المتسوقين والمستمتعين بعروض وخصومات موبايلي التي لا حصر لها الأسبوعية أو اليومية تمتع بما هو جديد الآن التي تجعلك دائمًا متميزًا تملك أحدث التقنيات في يدك وبأقل الأسعار.
عروض موبايلي السعودية على الساعات سمارت
- ساعة نايك رمادي أسود ألومنيوم 1,424 ريال.
- كما يوفر عرض على Apple Watch SE رمادي أسود بسعر 1,424 ريال.
- ساعة هواوي Band 6 رمادي أسود بسعر 229 ريال.
- كما يوفر عرض على ساعة Apple Watch Series 6 رمادي أسود مصنوعة من الألومنيوم الفاخر بسعر 2,299 ريال.
عروض موبايلي السعودية على الأجهزة اللوحية
- يوفر لكم عرض وسعر مذهل على سامسونج جلاكسي تاب S6 بسعر 2,799 ريال.
- كما يوفر سعر مذهل على هواوي ميت باد برو بسعر 2,399 ريال.
عروض موبايلي السعودية على الرواترز
- يقدم لكم سعر أكثر من رائع على موبايلي Air Fiber الجيل الخامس بسعر 1,725 ريال.
- كما يوفر لكم عرض على موبايلي Air Fiber بسعر 805 ريال.
عروض موبايلي على الألعاب الإلكترونية
- يوفر سعر مذهل على PlayStation5 بسعر 2,299 ريال.
- كما يوفر عرض على Playstation 5 – الإصدار الرقمي بسعر 1,839 ريال.
- XBOX Series S بسعر مذهل 1,349 ريال.
- كما يقدم عرض على XBOX Series x بسعر 2,299 ريال.
- وحدة التحكم اللاسلكية DualSense بسعر لا يصدق 349 ريال.
تعرف على أقوى عروض الباقات
- باقات موبايلي 300 بقيمة 345 ريال شهريًا.
- كما يوفر عروض على باقة موبايلي 400 بقيمة 460 ريال شهريًا.
- باقة موبايلي 200 بقيمة 230 ريال شهريًا.
- كما يوفر لكم عرض على باقة موبايلي 100 بقيمة 115 ريال شهريًا.
- باقة موبايلي 50 مقابل 57.5 ريال شهريًا.
يمكنك من خلال تلك الباقات الاستمتاع بسوشيال ميديا بلا حدود وإجراء مكالمات ودقائق غير محدودة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية، لا توفت الفرصة الآن واستمتع بأقوى العروض المٌدمة من موبايلي على باقات المحمول وتصفح الإنترنت بلا حدود مع خصومات لا حصر لها.
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