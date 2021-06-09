نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاثنين تخفيضات من 20 ل 60% تخفيضات العثيم في المقال التالي

عروض العثيم الأسبوعية في السعودية، خصومات العثيم ينتظرها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، نظراً لأن العثيم يقدم عروضاً تصل إلى 50% على كافة المنتجات الغذائية على رأسها الأرز ومنتجات الألبان والألبان والعصير والدواجن واللحوم بمختلف أنواعها، ولذلك عليكم الآن بالتعرف على أفضل العروض المقدمة من العثيم. عروض العثيم الأسبوعية خصومات العثيم في السعودية: تخفيضات العثيم اليوم وصل سعر الفلفل البارد الأخضر إلى 5.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم بلغ سعر الطماطم المحمي وصل إلى 4.50 ريال سعودي.

خصومات العثيم تفاح رويال جالا وصل سعره إلى 6.95 ريال سعودي.

2 كيلو من جريب فروت وصل سعره إلى 6.50 ريال سعودي.

تمر تمارا سكر رطب 1 كجم وصل سعره إلى 12.95 ريال سعودي.

سعر الليمون وصل إلى 3.95 ريال سعودي.

قهوة هرري غامق عربي وصل سعره إلى 33.50 ريال سعودي.

جبن هالي أبيض دنماركي وصل سعره إلى 8.95 ريال سعودي.

جبن دوبل كريم وصل سعره إلى 21.80 ريال سعودي. تخفيضات العثيم اليوم تنزيلات العثيم على حلاوة جستنية شعر سادة وصل سعره إلى 15.50 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم قشطة المائدة بدر وصل سعره إلى 11.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم زيتون أكورسا أسود وصل سعره إلى 21.80 ريال سعودي.

تنزيلات بنده جبن لذيذ ملح خفيف وصل سعره إلى 15.50 ريال سعودي.

مكسرات مشكلة وصل سعرها إلى 49.50 ريال سعودي.

سميد زود خشن 1 كجم وصل سعره إلى 5.75 ريال سعودي. خصومات العثيم عروض العثيم وصل سعر الأفوكادو إلى 8.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم على بسبوسة بالسمن طبيعي وصل سعره إلى 17.50 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم شبت، كزبرة، نعناع وصل سعره إلى 1.25 ريال سعودي.

ليمون شبك وصل سعره إلى 2.45 ريال سعودي.

بلغ سعر الرمان الهندي إلى 8.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الاثنين تخفيضات من 20 ل 60% تخفيضات العثيم - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم الاثنين تخفيضات من 20 ل 60% تخفيضات العثيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.