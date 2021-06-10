هل مفهوم الثقة بالنفس هو احترام الذات ؟

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عمر شويل - جدة الثقة بالنفس عبارة عن الشعور بالثقة في شخص معين أو أنك تكون على قدر كبير من الثقة في شيء محدد، أو بمعنى أخر أن تكون واثق من نفسك، لا تعني الثقة بالذات هو أن تتمتع بصفة الغرور، لذلك نتعمق أكثر لمعرفة مفهوم الثقة.

ما هو مفهوم الثقة بالنفس ؟



سنتعرف عن مصطلح الثقة هو ليس مجرد كلمة عابرة ولكن مفهوم إيجابي يعزز شخصية الفرد، كما أنها تُعد وسيلة تتيح معرفة ذاتك بشكل واضح، بمعنى أخر الثقة بالنفس هي امتلك الشجاعة لتعريف نفسك والإيمان بالنفس، ليس هذا فقط بل التصرف بناءً على هذا المفهوم.

هل تعريف الثقة بالنفس هو احترام الذات؟

إن مفهومي الثقة بالنفس واحترام الذات متشابهان للغاية لدرجة البعض من الأشخاص يختلط بين المفهومين ونوضح الآن المفهومين بالتفصيل:

الثقة بالنفس: عبارة عن مشاعر إيجابية حول النفس، التي تؤثر بالفعل على الشخص وتصرفاته.

احترام الذات: تلك الدرجة التي يقدرها شخص معين بنفسه،

أما عن مفهوم الكفاءة الذاتية: تعني الكفاءة الذاتية إيمان الشخص بنفسه وقدرته على تنفيذ شيء معين، ومدى قدرة الشخص في التعامل مع المواقف المستقبلية.

أهمية الثقة بالنفس كمهارة

الثقة بالنفس تعتمد على الكثير من العوامل منها:

مزاج الفرد.

ثقافة المجتمع.

المستوى التعليمي.

الثروة.

اتجاهات النجاح والفشل.

أهمية الثقة بالنفس

الثقة بالنفس لها خصائص إيجابية في الحياة المهنية، لأنها من أهم المهارات المطلوبة في حياتك.

كما أن هناك العديد من الوظائف والمناصب التي تتطلب عامل الثقة بالنفس للقيام بها على النحو المتكامل، مثل المحامي، القاضي، مدير التسويق، مندوب المبيعات وغيرها”.

فوائد الثقة بالنفس

إن مفهوم الثقة بالنفس له العديد من المزايا وهي:

تُعد الثقة بالنفس هي العامل المحفز لرواد الأعمال للقيام ببدء مشاريع جديدة.

هي العامل المحفز لرواد الأعمال للقيام ببدء مشاريع جديدة. إمكانية التعبير عن الذات بكل حرية دون الشعور بالخوف.

نصائح لتعزيز الثقة بالنفس

تجهيز وتحضير النفس والتأكد من قدراتك.

تعزيز الثقة بالنفس في حال التأكد من مدى النجاح في شيء محدد.

العمل على تدريب نفسك لاكتساب جميع المهارات اللازمة في مجال عملك.

عليك النجاح في اختبارات الممارسة التي ترفع في مستوى الثقة بالنفس.

التركيز على نقاط الضعف الموجود لديك والعمل على تقويتها.

إلقاء نظرة واسعة على أوجه التقصير في ذاتك.

تجاهل آراء الآخرين التي تُضعف من ثقتك بنفسك.

مفهوم الثقة بالنفس يأتي من داخلك وليس من أشخاص آخرين أو أشياء بعيدة عنك.

الثقة بالنفس تأتي من قدراتك أنت بالفعل.

تحدي نفسك حيث من وقت لآخر عليك أن تتحدى ذاتك ويعني هذا الخروج من منطقة الراحة إلى منطقة معايير أعلى.

قدرات الثقة بالنفس تأتي من خلال ثلاث قدرات تمتلكها وهي:

مدى قدرتك على التفكير بصورة إيجابية. وأيضا مدى قدرتك على التأكد من أنك شخص ذات قيمة إيجابية، وتمتلك قدرات قوية. مدى قدرتك على الاستمرار في التفكير بشكل إيجابي عن نفسك. يعد امتلاك القدرات السابقة يمكنك أن تكون واثق بنفسك بدرجة كبيرة للغاية.

وظائف تتطلب مهارة الثقة بالنفس

مبيعات وتحليلات الموارد البشرية إدارة المبيعات

مدير البيانات الرئيسي

رئيس علم البيانات

مدير علم البيانات

رئيس التحليلات

محلل بيانات أول

كبار مهندس مستودع البيانات

كبار علماء البيانات

مهندس بيانات أول

محلل بيانات

مهندس مستودع بيانات

عالم البيانات

مهندس بيانات

نستخلص من هذا الحديث أن الثقة بالنفس هي حالة ذهنية بمعنى موقفنا تجاه أنفسنا، والايمان بمدى القدرة على فعل أشياء معينة، كما ان الثقة ترتبط ارتباطاً قوياً بتقدير الذات.