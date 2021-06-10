شوف عروض بنده للوازم البحر ومنتجات الأطفال في أقوى عروض الصيف

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عروض بنده المميزة تبدأ من جديد لإرضاء العملاء، ومع بداية فصل الصيف تقدم المجموعة أقوى عروضها على لوازم البحر. لكل محبي المناطق الساحلية وعاشقي السباحة في البحر خلال فصل الصيف يقدم هايبر بنده تخفيضات هائلة على العوامات وألعاب البحر. كما تقدم خصومات رائعة على منتجات العناية بالطفل ومنتجات العناية الشخصية. كما تقدم تشكيلة متنوعة ضمن العروض على أحواض السباحة الصغيرة للأطفال بالإضافة إلى ألعاب الأطفال على شكل قوارب منتفخة على أشكال الحيوانات للاستمتاع بها في البحر أو حوض السباحة. أجدد عروض بنده اشتري حوض سباحة للأطفال على شكل الفراولة مساحة 160 × 38 سم بسعر 59 ريال فقط بدلاً من 78 ريال.

امنح أطفالك فرصة الاستمتاع واللعب مع حوض سباحة مقاس 122 × 20 سم بسعر 29 ريال بدلاً من 42 ريال.

متوفرة في جميع فروع بنده لعبة قارب الأطفال المصممة على شكل الكابوريا بألوان رائعة وجذابة. مقاس 86 × 66 سم بسعر 34 ريال بدلاً من 46 ريال.

احصل على حوض سباحة تروبيكال 230× 230 × 51 سم بسعر 175 ريال بدلاً من 251 ريال. تخفيضات هايبر بنده على منتجات العناية بالطفل احصل على 2 حبة من حفاضات أطفال بامبرز عبوة التوفير الكبيرأو حفاضات الأطفال عناية مميزة بسعر 119.95 ريال.

حفاضات أطفال بامبرز العبوة الجامبو متوفرة في جميع فروع بنده سعر الكرتون 89.95 ريال بدلاً من 104.95 ريال. حفائض بامبرز للأطفال عناية مميزة الصندوق الضخم سعر الكرتون 103.95 ريال بدلاً من 114.95 ريال.

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