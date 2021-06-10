نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده و هايبر بنده بتخفيضات 50% في بندة عروض الصيف panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده و هايبر بنده بتخفيضاتها الكبري والتي تصل حتى 50% على بعض السلع الغذائية المتاحة في بندة عروض الصيف من اسواق بندة السعودية hyper panda ، وتضم التخفيضات الكثير من اللحوم بكل أنواعها سواء الدجاج أو الأسماك، وبالطبع تجدون في بنده لحوم الماشية من كل الأصناف.

عروض بنده و هايبر بنده بتخفيضات 50% في بندة عروض الصيف panda

عروض بنده الأسبوعية تستمر معكم حتى يوم 5 ذو القعدة 1442، أما الأأسعار فهي بتخفيضات تصل إلى النصف، وفي التالي نشرح لكم كل التفاصيل:

بنده

نقدم في التالي عروض بنده الصفحة الرئيسية التي تضم أفضل التخفيضات على أكثر المنتجات الغذائية طلبًا في كتالوج بندة و كذلك بنده اون لاين ، ومن خلالها يمكنكم معرفة مدى قوة الخصومات الأسبوعية المتاحة حاليًا، حيث تقدم مجلة بنده ورق العنب من فيكتوريا بنصف الثمن فقط، كما أنه يدخل في عرض 1+1.

ورق عنب فيكتوريا 1+1 وزن 908 جرام بسعر 24.95 ريال سعودي.

طحينة بنده وزن 500 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي.

وزن 500 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي. مياه بنده 40×330 مللي بسعر 12.95 ريال سعودي.

هايبر بنده

تقدم عروض بندة وهايبر بندة اليوم المزيد من تخفيضات أسعار اسماك بنده ، فمن منا لا يحب الأسماك بمعظم أنواعها إن لم يكن جميعها، فهي غنية بالأوميجا 3 ولا تحتوي على نسب عالية من الدهون مثل اللحوم والدجاج، ولذا تلقى الأسماك رواجًا كبيرًا في سوق السعودية.

سمك قاروص بسعر 19.95 ريال سعودي.

جمبري بحري بسعر 69.95 ريال سعودي.

سمك طلاح بسعر 9.95 ريال سعودي.

جمبري منظف بسعر 59.95 ريال سعودي.

سمك بياض حمام بسعر 22.95 ريال سعودي.

سمك شعور كبير بسعر 24.95 ريال سعودي.

سمك حريد صغير بسعر 19.95 ريال سعودي.

عروض بنده

وها قد وصنا إلى أهم جزء في عروض هايبر بنده ، ألا وهو الجزء الخاص بأسعار اللحوم والدجاج، فهما من السلع الأكثر إنتشارًا في المملكة من حيث إستخدامهم في إعداد الأكلات السعودية، ومن هنا كان الإهتمام بتقديم بنده لحوم من أجود الأنواع، مع دجاج بنده بتتبيلاته اللذيذة.

مكعبات لحم بقري برازيلي أو كولومبي بسعر 25.95 ريال سعودي.

ستروجانوف بقري برازيلي أو كولومبي بسعر 38.95 ريال سعودي.

روستو بقري برازيلي أو كولومبي بسعر 34.95 ريال سعودي.

مكعبات لحم بقري استرالي بسعر 38.95 ريال سعودي.

نقانق بقري استرالي بسعر 36.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة هذا الاسبوع تميزت بتخفيضاتها التي تخطت الـ 50% على المعلبات الغذائية، واللحوم الطازجة، ولم تنسى بندة تقديم أقوى ما لديها من خصومات شهر ذو القعدة بمناسبة إجازة الصيف، وفي الأيام المقبلة سنعرض عليكم آخر خصومات بنده الكترونيات في سوق الأجهزة بالمملكة.