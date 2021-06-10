نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم عروض بنده اليوم التي تعد واحده من اهم العروض في المملكة العربية السعودية والتي ينتظرها الجميع في مختلف مدن مكه والرياض وغيرها حيث تقدم للمواطنين جميع ما يحتاجونه من مستلزمات غذائية وأدوات منزليه وغيرها بخصومات كبيره جدا والتي قد تصل الي 50% لذالك هناك إقبال كبير للاستفادة من تلك التخفيضات الكبيرة المقدمة في جميع متاجر وأسواق بنده وهايبر بنده والتي تستمر لمده أسبوع فقط.

عروض بنده اليوم

تحتوي عروض بنده علي العديد من المنتجات الغذائية التي يحتاجها كل بيت من فواكه طازجه وخضروات وجميع أنواع اللحوم والأسماك وأيضا البقوليات من فاصوليا وعدس وجميع أنواع الملعبات الغذائية كالتونه و الفول وأيضا الحلاوة الطحينية و المربي كل ذالك تقدمه في عروضها الأسبوعية لجميع عملائها في المملكة العربية السعودية

تشمل عروض بنده جميع أنواع الأجهزة الكهربائية حيث تحتوي علي مايكروويف بسعر 199 ريال سعودي و مكيف شباك بسعر 1299 ريال سعودي و مصفف شعر بسعر 79 ريال سعودي و ثلاجه بسعر 1649 ريال سعودي و مروحه عامودية بسعر 129 ريال سعودي.

تضم عروض بنده اليوم جيع أنواع اللحوم الطارحة حيث تحتوي علي كفته بقري أسترالي بسعر 36.95 ريال سعودي و مفروم بقري بسعر 38.59 ريال سعودي ومكعبات لحم بقري بسعر 25.95 ريال سعودي و روستو بقري برازيلي بسعر 34.59 ريال سعودي.

تضم عروض بنده جميع أنواع البسكويت و الخبز حيث تحتوي علي دونات بسعر 7.59 ريال سعودي و دونات بالسكر جولدن فري بسعر 4.59 ريال سعودي و كروسان مين بالجبن بسعر 11ز59 ريال سعودي و كب كيك بسعر 11.59 ريال سعودي و بسكويت مصري بسعر 18.59 ريال سعودي و معمول بالتمر بسعر 18.95 ريال سعودي و العديد من المنتجات والسلع الغذائية الأخري والتي تقدمها متاجر بنده وهايبر بنده بتخفيضات كبيره كي يستطيع الجميع الاستفادة من تلك التخفيضات الكبيرة و المتنوعة.

كانت كل هذه مجله عروض بنده اليوم 10 يونيو والتي تحتوي علي العديد من المنتجات ومنها مستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والنساء كما تحتوي علي جميع أنواع المواد الغذائية ومنها أيضا الحلويات وجميع أنواع السكريات والجبن بمختلف أنواعه وجميع أنواع المساحيق بخصومات كبيره فسارعوا في الحصول علي تلك المنتجات قبل نفاذ الكميه المحددة من متاجر بنده وهايبر بنده.