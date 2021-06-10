نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده إذا وجدت أي منتج بسعر أقل في مكان آخر استرد 10 أضعاف سعره في المقال التالي

تقدم عروض بنده اليوم تحدياً كبيراً لعملائها، حيث أعلنت المجموعة عن ضمانها أن أسعارها أقل من أي مكان آخر في أنحاء المملكة. وقد أوضحت بنده أنه في حالة وجد العميل أي منتج من المنتجات المتاحة في هذا العرض بسعر أقل في أي مول أو هايبر آخر في السعودية. فكل ما على المتسوق أن يقوم بتقديم شكوى لخدمة العملاء بأنه قد وجد هذا المنتج بسعر أقل في الخارج. وفي تلك الحالة يمكن للمتسوق الحصول على 10 أضعاف قيمة المنتج محل الشكوى. ويعتبر هذا التحدي كبيراً وينم عن ثقة كبيرة في العروض المقدمة. وفي السطور التالية نستعرض معكم باقة من العروض المتاحة تحت هذا البند. أقوى عروض بنده الأقل سعراً يتضمن تحدي بنده خلاط كليك أون 4 في 1 500 وات بسعر 69 ريال بدلاً من 175 ريال سعودي.

احصل على موزع مياه أوكارينا حار وبارد بسعر 199 ريال فقط بدلاً من 599 ريال بتوفير 400 ريال.

قم بشراء ألعاب جماعية متنوعة مثل لعبة الشطرنج بخمسة ريالات فقط بدلاً من 12.95 ريال.

قومي بإعداد الفطائر والمعجنات باستخدام عجانة اريتي المتوفرة ضمن العروض بسعر 199 ريال بدلاً من 769 ريال. استمتعي بخصم قدره 600 ريال سعودي عند شرائك قلاية فيليبس بدون زيت. للحصول على أطعمة مقلية صحية سعة 1.2 كيلو متوفرة الآن ضمن العروض بسعر 399 ريال بدلاً من 999 ريال.

من المعروض أن فصل الصيف فصل الجو الحار الذي يحتاج إلى تناول الكثير من السوائلو العصائر. اشتري الآن عصير الصافي عبوة 1.5 لتر بسعر 5.5 ريال للحبة بدلاً من 11 ريال.

لمحبي شراب الشعير اشتري بربيكان شراب شعير 6 حبات ×250 مل سعر المجموعتين 16.95 ريال بدلاً من 24.5 ريال.

شوكولاتة تيفاني المميزة سعر الحبة 8.95 ريال فقط.

أحلى التسالي مع العائلة والأصدقاء اشتري كرتون من تسالي بطاطس شيبس بالفلفل الحار 12 × 23 جرام أو بالكاتشب 12 × 25 جرام بسعر 6.95 ريال بدلاً من 13.25 ريال. سعر الحبة داخل العرض من جبنة كريم أو شيدر قابلة للدهن المراعي 2 × 500 جرام بسعر 12.95 ريال فقط.

اشتري بطاطس مقلية أو رفيعة أكثر قرمشة ساديا وزن 2.5 كيلو جرام بسعر 12.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

كيس خضراوات السنبلة لطهي اشهى أنواع الخضر وزن 400 جرام بسعر 8.5 ريال لكل 3 كيس. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده إذا وجدت أي منتج بسعر أقل في مكان آخر استرد 10 أضعاف سعره - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده إذا وجدت أي منتج بسعر أقل في مكان آخر استرد 10 أضعاف سعره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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