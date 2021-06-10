شوف عروض بنده اليوم hyper panda على الالكترونيات في اقوى تخفيضات الصيف من عروض هايبر بنده

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم hyper panda على الالكترونيات والاجهزة المنزلية لشهر الصيف مقدمة حصريًا من اسواق بنده باقوى تخفيضات الصيف من عروض هايبر بنده و بنده اون لاين ، حيث صدر كتالوج بنده الجديد بخصوماته على كافة مستلزمات المنزل والمطبخ، وهذا ما سنقدمه لكم في السطور التالية ضمن نا نعرضه لكم يوميا من تخفيضات كبرى متاجر السعودية.

عروض بنده اليوم hyper panda على الالكترونيات في اقوى تخفيضات الصيف من عروض هايبر بنده

تخفيضات بنده على الالكترونيات نقدمها اليوم بمناسبة طرح تخفيضات الصيف من خلال عروض بندة الاسبوعية ، حيث تجدون في الفقرات التالية آخر الأسعار الخاصة بالأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ وأجهزته بكل أنواعها، والتي شملتها مجلة بنده السعودية في السعودية، كما تجدون بين الخصومات معروضات تتعلق بأجهزة بنده الكترونيات للجوالات والتابلت والشاشات واللابتوب، وتستمر معكم تلك التخفيضات حتى يوم 5 ذي القعدة 1442.

عروض بنده

حرارة الصيف من الأمور المزعجة للكثير منا، خاصةً في دول الوطن العربي التي تتزايد فيها درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ولهذا يكاد ألَّا يخلو منزل في المملكة العربية السعودية من أجهزة التكييف، أو المراوح، أو مبردات الهواء، ومع بداية كل صيف يحتاج البعض إلى تجديد تلك الأجهزة، وهنا يأتي دور عروض بنده وهايبر بنده اليوم في السعودية على أسعار أجهزة الصيف.

مكيف هواء كليك اون بسعر 279 ريال سعودي.

مكيف شباك دورا بسعر يتراوح بين 1099 و 1299 ريال سعودي.

مكيف سبلت دورا بسعر يتراوح بين 1699 و 2199 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده

نقدم في التالي خصومات بنده الكترونيات على السماعات وملحقات الجوالات والشاشات:

سماعات ابل اير بودز الخاصة بجوال ابل ايفون 7 بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 145 ريال سعودي.

بسعر 99 ريال سعودي بدلًا من 145 ريال سعودي. سماعات ابل اير بودس لجوال ابل ايفون 6 و 6 اس بسعر 85 ريال سعودي بدلًا من 139 ريال سعودي.

و 6 اس بسعر 85 ريال سعودي بدلًا من 139 ريال سعودي. مكبر صوت سوني بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 449 ريال سعودي.

بنده

وكما لا يخلو منزل من الأجهزة الصيفية، كذلك لا يخلو مطبخ من الأجهزة الكهربائية من خلاطات، وعجانات، وعصارات للفاكهة، فهي من الأجهزة اللزمة في وقتنا الحالي، حيث أصبحت ربة المنزل تنشغل بعملها وتحتاج إلى تلك الأجهزة لتساعدها في تحضير الوجبات في وقت أسرع، وفي التالي أسعار كافة أجهزة المطبخ من عروض بنده الصفحة الرئيسية الرسمية.

خلاط مع مطحنة مولينكس moulinex بسعر 99 ريال سعودي.

بسعر 99 ريال سعودي. خلاط وقطاعة جيباس 400 واط بسعر 99 ريال سعودي.

هايبر بنده

الأواني كذلك من الأدوات التي لا يمكن الإستغناء عنها في المطبخ، فمهما كانت ربة المنزل ماهرة ستجد لديها أواني لتحضير الطعام فبها، وهذا الشيء ليس بالجديد، لكن الجديد هو تنوع تلك الأدوات وظهور أنواع متعددة منها، والتي تجدونها في فروع أسواق بندة panda المنتشرة في المملكة.

طقم اواني طبخ الومنيوم مغطى برخام 7 قطع بسعر 109 ريال سعودي.

طقم اواني طبخ الومنيوم رويال فورد 8 قطع بسعر 139 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده أون لاين قدمناها لكم من موقع بنده على أسعار الأجهزة المنزلية والإلكترونية، في أقوى تخفيضات الصيف التي طالما انتظرها عملاء متجر بنده الكرام، وبمتابعتنا سوف تجدون المزيد من الخصومات التي تصدرها بنده أون لاين يوميًا.